Hannovers Heimserie reißt Darmstadt pirscht sich in die Aufstiegszone Stand: 23.11.2024 15:01 Uhr

Der SV Darnstadt 98 pirscht sich langsam an die Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga heran. Die "Lilien" bremsten Hannover 96 aus und siegten 2:1 (0:0). Nach einer torlosen ersten Hälfte hatte Philipp Förster (62.) die Darmstädter in Führung gebracht. Hyun-ju Lee (68.) traf für Hannover, ehe die "Lilien" erneut zuschlugen durch Fabian Nürnberger (72.).

Die Siegesserie daheim ist damit für Hannover gerissen, die Tabellenführung erstmal weg: Hannover hat die ersten Punkte im eigenen Stadion liegen gelassen.

Bereits am Freitagabend war der SC Paderborn mit dem 3:2 gegen dem 1. FC Nürnberg vorbeigezogen, Hannover fand am Samstag nicht die passende Antwort. Die formstarken Darmstädter verbesserten sich mit dem vierten Dreier in den letzten fünf Spielen in die obere Tabellenhälfte.

Darmstadt nutzt Chancen in Hannover eiskalt

Darmstadt hatte in der ersten Hälfte zwar mehr Ballbesitz und durch Förster schon nach 23 Sekunden die erste Chance. Doch mit zunehmender Spielzeit erhöhten die Gastgeber den Druck. 98-Keeper Marcel Schuhen musste unter anderem bei Schüssen von U21-Nationalspieler Nicolo Tresoldi (26.) und Lee (35.) retten.

Nach der Pause nutze Darmstadt seine Chancen eiskalt: Erst traf Förster nach sehenswerter Einzelaktion, dann war Nürnberger nach einem Abspielfehler der Hannoveraner im eigenen Strafraum erfolgreich.

Hannover in Köln, Darmstadt gegen Münster

Nächstes Wochenende spielt Hannover in Köln (30.11., 13.00 Uhr). Im Topspiel trifft Darmstadt auf Preußen Münster (30.11. 20.30 Uhr).