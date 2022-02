Kiel verpasst Düsseldorf den Nackenschlag in der Nachspielzeit

In einem ereignisarmen und zerfahrenen Spiel hätte Düsseldorf den Sieg noch eher verdient gehabt, die Fortuna vergab aber im ersten Durchgang einige gute Möglichkeiten. Robert Bozenik (20.) scheiterte zunächst an Holstein-Torhüter Thomas Dähne, dann schoss er freistehend aus knapp zehn Metern am Tor vorbei (37.).