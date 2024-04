Wanitzek und Matanovic überragen Karlsruhe schickt Nürnberg in den Abstiegskampf Stand: 28.04.2024 15:26 Uhr

Der Karlsruher SC bleibt das Team der Stunde in der Zweiten Liga. Mit einem verdienten 1:0 (1:0)-Auswärtssieg in Nürnberg schickte der KSC die Franken zudem in den Tabellenkeller. Die Karlsruher festigten ihren fünften Tabellenplatz, während der FCN auf Rang 13 mit Tendenz nach unten hängenbleibt.

Vor rund 35.000 Fans hatte der 1. FC Nürnberg bei herrlichem Fußballwetter einen glasklaren Auftrag: Ein Heimsieg musste her, nachdem man durch vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen noch einmal bedrohlich nahe an die Abstiegszone gerutscht war.

Karlsruhe mit breiter Brust

Also begannen die Clubberer mit dem festen Willen, nach vorn zu spielen. Sie hatten es allerdings mit einem Gegner zu tun, der mit ganz breiter Brust nach Nürnberg gekommen war. Die Karlsruher hatten eine Siegesserie im Gepäck, konnten mit dem Gefühl der drittbesten Rückrundenmannschaft ganz befreit aufspielen.

Diesen psychologischen Vorteil nutzten die Badener und präsentierten sich zu Beginn sehr spielfreudig und offensiv orientiert. In der 5. Minute wren sie auch um ein Haar schon in Führung gegangen: Spielmacher Marvin Wanitzek hatte nach einem Doppelpass mit Igor Matanovic freie Schussbahn, zielte aber aus etwas spitzem Winkel und neun Metern Torentfernung etwas zu hoch.

Wanitzek und Matanovic wirbeln

Mit diesem Offensiv-Duo des KSC hatten die Nürnberger in der Folge so ihre Probleme. In der 17. Minute rasierte eine Direktabnahme von Wanitzek aus 17 Metern die Querlatte, nach einer knappen halbe Stunde rettet FCN-Keeper Carl Klaus mit einer sensationellen Parade gegen einen platzierten Flachschuss des KSC-10ers.

Nürnberg schien sich irgendwie in die Pause zu retten, doch dann passierte es doch noch: Diesmal agierte Wanitzek als Vorbereiter, als er Matanovic die Kugel maßgenau auf den linken Schlappen legte. Der Direktschuss des KSC-Mittelstürmers schlug unhaltbar im linken Winkel ein - 0:1 (37.).

KSC verdient vorn

Die Pausenführung für die Karlsruher war hochverdient, das Team von Coach Christian Eichner hatte sich einfach entschlossener und spieltaktisch cleverer präsentiert. So sah das auch im zweiten Abschnitt aus, wenngleich sich die Gäste nicht mehr diese klaren Torchancen herausspielen konnten wie noch im ersten Durchgang.

Und in der 73. Minute hatten sie dann Glück: Nach einem unabsichtlichen Handspiel von KSC-Mittelfeldspieler Paul Nebel hatte Schiri Lukas Benen schon auf Strafstoß für Nürnberg entschieden. Auf den Hinweis vom VAR hin nahm der Referee die Entscheidung nach Ansicht der Bilder aber zurück.

Wenig später hatte ausgerechnet Neben die Chance zur Entscheidung der unterhaltsamen Partie, traf freistehend aus halblinker Position aus 14 Metern aber das Tor nicht. So blieb es letztlich beim knappen, aber verdienten Karlsruher Sieg.

Nürnberg in Düsseldorf, Karlsruhe in Rostock

Der 1. FC Nürnberg muss am kommenden Wochenende zum Drittplatzierten Fortuna Düsseldorf (Freitag 03.05.24, 18:30 Uhr). Karlsruhe hat ebenfalls wieder ein Auswärtsspiel, fährt zu Hansa Rostock an die Ostsee (Samstag, 04.05.24, 13:00 Uhr).