Der Club ist bisher vor allem in Sachen Laufarbeit gefragt; seine aktiven Phasen halten sich in sehr engen Grenzen. Er muss sich heute wohl als leidensfähig erweisen, um gegen den formstarken Gast zu punkten.

Dem KSC ist anzumerken, dass ihm die Erfolgserlebnisse der letzten Wochen Selbstvertrauen verliehen haben. Er kommt in der Anfangsphase passsicher daher, kombiniert sich fast mit jedem Versuch bis in das letzte Felddrittel.

Wanitzek mit der ersten Gelegenheit! Karlsruhes Zehner gelangt durch einen Doppelpass mit Matanović auf der linken Sechzehnerseite in die Tiefe. Er visiert aus spitzem Winkel und neun Metern die lange Ecke an. Sein Schuss rauscht aber deutlich drüber.

Der Karlsruher SC baute seine starke Rückrundenbilanz am letzten Sonntag mit einem 3:2-Heimsieg gegen Hertha BSC aus, für den Thiede (16.), Matanović (45.) und Wanitzek (77.) mit ihren Treffer verantwortlich zeichneten. Die Blau-Weißen haben sich durch eine deutliche Stabilisierung ihrer Leistungen in der Tabelle Schritt für Schritt nach oben gearbeitet und sind auf dem fünften Rang angekommen – mit einer etwas besseren ersten Saisonhälfte wären sie zweifellos Bestandteil des Aufstiegsrennen gewesen.

Der 1. FC Nürnberg ist durch eine längere Schwächephase überraschenderweise in die Nähe des Tabellenkellers gerutscht. Durch vier Niederlagen in den letzten fünf Partien hat sich der Vorsprung des Clubs auf den 16. Tabellenplatz von elf auf fünf Zähler verringert – zweifellos hat er den Klassenerhalt noch locker in der eigenen Hand, sollte die Talfahrt aber schnellstens stoppen, damit es nicht noch einmal richtig eng wird. Am letzten Freitag blieb der FCN zum dritten Mal in Serie punkt- und torlos, unterlag dem SC Paderborn 07 vor eigenem Publikum mit 0:2.