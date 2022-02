Beim 4:1 (4:0)-Sieg des FC Hansa Rostock am Sonntag (06.02.2022) bei der SG Dynamo Dresden fielen alle Treffer für die Gäste innerhalb von zwölf Minuten in der Anfangsphase. John Verhoek eröffnete (6.) und beendete (18.) im Rudolf-Harbig-Stadion das frühe Tor-Spektakel. Dazwischen gelang Nils Fröling (10., 13.) innerhalb von drei Minuten ein Doppelpack. Julius Kade (63.) sorgte für Dresden in Halbzeit zwei für leichte Ergebnis-Kosmetik.

Rostock beendete damit eine Serie von sieben Zweitliga-Spielen ohne Sieg und schob sich mit dem ersten Sieg im Jahr 2022 mit 24 Punkten dank der mehr geschossenen Tore vor Dynamo auf Platz zwölf. Für die Hanseaten ist allerdings wie für die jetzt drei Spiele sieglosen Dresdener Relegationsplatz 16 nur vier Punkte entfernt.