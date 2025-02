Spannendes torloses Remis Hannover 96 betreibt Chancenwucher beim FCK Stand: 15.02.2025 15:07 Uhr

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat den Sieg beim 1. FC Kaiserslautern mehrfach auf dem Fuß, vergibt aber reihenweise - und hat am Ende sogar noch Glück.

Hannover 96 hat die Chance verpasst, näher ans Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga heranzurücken. Am 22. Spieltag spielten die 96er am Samstag beim 1. FC Kaiserslautern 0:0 und ließen dabei viele gute Chancen aus. Der FCK hatte weniger Gelegenheiten, aber in der Nachspielzeit noch zwei dicke. Eine davon verteidigte Hannovers Phil Neumann per Kopf auf der Torlinie.

Kaiserslautern fehlten so nur Zentimeter für den fünften Sieg in Serie, der zumindest vorläufigen Sprung an die Tabellenspitze gebracht hätte. Durch den Punkt kletterte der FCK immerhin auf den zweiten Platz mit weiterhin fünf Zählern Vorsprung auf Hannover, das auf Platz acht zurückfiel.

Gindorf trifft die Latte

Hannover hatte schon zuletzt gegen Fortuna Düsseldorf (1:1) und beim Hamburger SV (2:2) gut gespielt, aber nicht gewonnen. Vor 45.779 Zuschauern in Kaiserslautern ging es ähnlich weiter, die beste der vielen Chancen vor der Pause war ein fulminanter Lattentreffer von Lars Gindorf (33.).

Nach der Pause vergaben erneut Gindorf (49.) und Rabbi Matondo (60.) gute Gelegenheiten. Kaiserslautern hob sich seine besten Szenen für die Nachspielzeit auf. Joker Daniel Hanslik wollte schon jubeln, als Neumann den Abschluss noch per Kopf auf der Torlinie klärte. Kurz darauf köpfte Verteidiger Maximilian Bauer nur Zentimeter über das Tor.

Lautern in Hamburg, Hannover gegen Paderborn

Lautern wird kommenden Freitagabend in Hamburg zum Spitzenspiel erwartet (18.30 Uhr). Am Samstagabend erwartet Hannover die Mannschaft aus Paderborn (22.02., 20.30 Uhr).