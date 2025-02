Heimsieg nach fast einem Jahr Magdeburg besiegt Heimfluch und Spitzenreiter Köln Stand: 14.02.2025 20:26 Uhr

Der 1. FC Magdeburg hat nach fast einem Jahr erstmals ein Heimspiel gewonnen - der 1. FC Köln könnte nun seine Tabellenführung verlieren.

Das 3:0 (0:0) gegen den 1. FC Köln war für den 1. FC Magdeburg der erste Sieg seit dem 24. Februar 2024. Damals schlug Magdeburg Schalke 04 mit 3:0. Für Köln war es nach drei Zweitligasiegen in Folge die erste Niederlage. Daniel Heber (73.) Mo El Hankouri (79.) und Samuel Loric (90.+3) erzielten die Magdeburger Tore. Der FCM rückte durch den Sieg vorläufig auf Rang drei vor. "Wir wollen so lang es geht oben dabei bleiben" , sagte Magdeburgs Philipp Hercher bei Sky.

Die Kölner könnten im weiteren Verlauf des Spieltags ihre Tabellenführung an den Hamburger SV (Sonntag bei Jahn Regensburg) oder den 1. FC Kaiserlautern (Samstag gegen Hannnover 96) verlieren. "Wir sind gut gestartet, aber uns hat der letzte Wille gefehlt" , sagte Kölns Trainer Gerhard Struber bei Sky. "Ich erwarte, dass wir unsere Flughöhe erreichen, da muss man sich zur Wehr setzen. Das hat mir heute ein Stück gefehlt."

FCM-Torwart Reimann zu Beginn gefragt

Zum Start stand Magdeburgs Torwart Dominik Reimann im Mittelpunkt: Er parierte den Schuss des Kölner Florian Kainz (5.) genauso wie er ein gefährliches Zuspiel von Jan Thielmann in die Mitte vereitelte (12.). Bei einer Ecke verhinderte er gleich doppelt das Gegentor gegen Timo Hübers und Mathias Olesen (15.).

Dann kam auch Magdeburg kam zu ersten Chancen: Alexander Ahl Holmström traf auf Vorlage von Livan Burcu, der aber zuvor knapp im Abseits war (18.). Ahl Holmström schoss dann knapp links vorbei (21.), Marcus Mathisen köpfte bei einer Ecke freistehend über das Tor (22.). Köln - ohnehin von Verletzungen geplagt - musste früh wechseln: Leart Pacarada verließ in der 30. Minute mit einer Oberschenkelverletzung den Platz.

Verletzt ausgewechselt - Leart Pacarada (r.).

Entscheidung innerhalb von sechs Minuten

Der FCM startete besser in die zweite Hälfte: Baris Atik verfehlte das Ziel aus 22 Metern um Zentimeter, der Ball flog rechts vorbei.

Dann entschied Magdeburg das Spiel innerhalb von sechs Minuten. In der 73. Minute flankte Atik einen Freistoß von rechts in den Kölner Strafraum, Heber setzte sich im Kopfballduell gegen Damion Downs durch und traf. Der FC rückte auf, was Magdeburg nutzte: Nach einem Steilpass spielte sich Martijn Kaars über halblinks in den Kölner Strafraum. Über Samuel Loric kam der Ball zu El Hankouri, dessen Schuss Kölns Torwart Marvin Schwäbe nicht mehr abwehren konnte (79.). Loric erhöhte in der Nachspielzeit mit einem Distanzschuss auf 3:0 (90.+2).

Magdeburg in Karlsruhe, Köln gegen Düsseldorf

Magdeburg spielt kommendes Wochenende in Karlsruhe (22.02., 13.00 Uhr). Köln spielt einen Tag später im Derby gegen Fortuna Düsseldorf (13.30 Uhr).