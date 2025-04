Kein Sieger im Verfolgerduell Elversberg und Düsseldorf verpassen "Big Points" Stand: 19.04.2025 15:22 Uhr

Die SV Elversberg und Fortuna Düsseldorf haben sich im Verfolgerduell der 2. Bundesliga mit einem Remis getrennt.

Beim 1:1 vor 11.000 Zuschauern in der Arena an der Kaiserlinde brachte Isak Jóhannesson (73.) die Fortuna in Führung, Carlo Sickinger (80.) glich aus.

Beide Teams verpassten durch das Remis "Big Points" im Aufstiegsrennen. Elversberg bleibt mit jetzt 48 Punkten Dritter. Die Fortuna ist punktgleich, rutschte aber hinter dem SC Paderborn auf Rang fünf ab.

Schwache erste Halbzeit

Wer ein rassiges Duell um den Aufstieg erwartet hatte, der sah sich zunächst getäuscht. Vor allem die erste Halbzeit war eine enorm zähe Angelegenheit. Kein Team ging auch nur ansatzweise mal ins Risiko, von Tempo und Zielstrebigkeit war nichts zu sehen. Fast alles spielte sich zwischen den Strafräumen ab, wo man vor allem auf Fehler des Gegners wartete.

Die erste halbwegs gute Möglichkeit gab es in der 25. Minute, als Elversbergs Robin Fellhauer mal aus der zweiten Reihe abzog. Düsseldorfs Torwart Florian Kastenmeier war zur Stelle.

Kurz vor der Pause wurde es dann plötzlich wild. Zunächst fischte Kastenmeier einen Schuss von Muhammed Damar aus dem Toreck. Bei der anschließenden Ecke landete der Ball dann nach kurzem Tohuwabohu und einem Kopfball von Carlo Sickinger am Pfosten des Düsseldorfer Tores. Ansonsten gab es jede Menge Halbchancen fernab aller Torgefahr - mit Vorteilen für die Hausherren, die Fortuna enttäuschte offensiv komplett.

Düsseldorfs Führung aus heiterem Himmel

Den Schwung nahmen die Elversberger mit in Hälfte zwei. Kurz nach dem Wiederanpfiff gab es nach einem schönen Angriff über rechts gleich die erste Chance, doch Kastenmeier parierte den Schuss von Tom Zimmerschied. Wenig später war der Schlussmann dann auch gegen Manuel Feil zur Stelle.

Die Düsseldorfer Führung fiel dann aus heiterem Himmel. Lukas Pinckert vertändelte wenige Meter vor dem Tor den Ball gegen Jóhannesson. Der Isländer zog sofort ab und hämmerte den Ball unter die Latte.

Ausgleich vom Elfmeterpunkt

Doch die Führung hielt nicht lange. Nach einem Foul von Jamil Siebert an Fellhauer an der Strafraumkante zeigte Schiedsrichter Robert Hartmann auf den Elfmeterpunkt. Sickinger behielt die Nerven und verwandelte zum verdienten Ausgleich.

Elversberg in Paderborn, Düsseldorf gegen Nürnberg

Elversberg spielt am 30. Spieltag am Samstag auswärts in Paderborn (26.04.2025, 13.00 Uhr). Düsseldorf empfängt am Abend den 1. FC Nürnberg zum Topspiel (20.30 Uhr).