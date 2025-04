Klarer Sieg gegen Schlusslicht Regensburg Magdeburg überzeugt und springt auf Rang drei Stand: 20.04.2025 15:21 Uhr

Der 1. FC Magdeburg ist in der 2. Liga wieder zurück in der Erfolgsspur. Schlusslicht Jahn Regensburg machte dem FCM keine Probleme und hat kaum noch Chancen auf den Klassenerhalt.

Magdeburg siegte am 30. Spieltag mit 3:0 (1:0) und hat nun einen Zähler mehr als die drei Verfolger Elversberg, Paderborn und Düsseldorf. Regensburgs katastrophale Auswärtsschwäche hält an, erst ein Zähler fuhr der Jahn auf fremden Plätzen ein. Sechs Punkte beträgt der Rückstand auf Rang 16, elf Punkte fehlen bis Rang 15. Martijn Kaars (28.) erzielte am Ostersonntag die Führung für den FCM, Bekir El-Zein erhöhte (51.), ehe Philipp Hercher den Endstand besorgte (72.).

Magdeburg besser, aber nicht unbedingt glanzvoll

Gegen das Schlusslicht, das aus den letzten drei Partien immerhin zwei gewonnen und damit noch einmal ein kleines Lebenszeichen im Abstiegskampf gesendet hatte, gab Magdeburg zwar von Beginn den Ton an, war aber dabei oft nicht zielstrebig oder genau genug. Nach einer knappen Viertelstunde hätte Magdeburgs Innenverteidiger Marcus Mathisen fast seine eigenen Kollegen geschockt, sein Kopfball aufs eigene Tor verfehlte das Gehäuse aber knapp (12.).

Mit zunehmender Dauer fanden die Gastgeber immer besser rein und der Jahn bekam zusehends mehr Probleme. Livan Burcu setzte sich dann in der 28. Minute über die linke Seite durch, startete Richtung Grundlinie und brachte den Ball scharf und flach auf den zweiten Pfosten, wo Kaars mit perfektem Timing angelaufen kam und die Kugel zu seinem 17. Saisontreffer über die Linie drückte. Die Pausenführung ging absolut in Ordnung, großen Esprit versprühte die Mannschaft von Christian Titz in Abwesenheit des gelbgesperrten Baris Atik allerdings nicht unbedingt. Die Regensburger hatten auf der anderen Seite bis dato nur nach der ein oder anderen Flanke mal einen Hauch von Torgefahr kreiert.

Die wichtigste Nachricht des Tages, ganz unabhängig vom Sportlichen, gab es in der Halbzeitpause: Vor dem Spiel hatte es einen medizinischen Notfall gegeben, ein Fan war daraufhin reanimiert worden. In der Pause informierte der Stadionsprecher dann, dass der Fan außer Lebensgefahr sei.

Nollenberger dreht zweimal auf - und die Partie ist entschieden

Spielerischen Glanz bot dann aber das 2:0 der Magdeburger, Alexander Nollenberger zeigte kurz nach der Pause auf der linken Seite ein unwiderstehliches Dribbling, drehte sich um seinen Gegenspieler und fand im Strafraum den eingewechselten El-Zein, der per Flachschuss ins lange Eck erhöhte. Regensburg musste nun seine relative Passivität aufgeben und Trainer Andreas Patz wechselte nach nicht einmal einer Stunde dann auch gleich dreifach.

Einen Effekt hatte das nicht, die Magdeburger schalteten in den Kontrollmodus und gaben das Spielgerät kaum noch einmal an die engagierten, aber nur hinterherlaufenden Gäste. Aus diesem Modus heraus fiel dann auch das dritte Tor und wieder ging es über die linke Seite. Wieder war es tolles Nollenberger-Dribbling, aus dem der Ball zu dem vor wenigen Sekunden eingewechselten Hercher sprang und wieder musste Julian Pollersbeck im Tor zuschauen, wie die Kugel, diesmal noch abgefälscht, an ihm vorbei über die Linie ging (72.). Das Spiel war entschieden und die Gemütslagen auf beiden Seiten bei Abpfiff sichtbar gegensätzlich.

Magdeburg in Berlin, Regensburg gegen Braunschweig

Magdeburg ist am kommenden Spieltag in Berlin zu Gast (25.04., 18.30 Uhr). Regensburg muss am Samstagmittag zum nächsten "Endspiel" gegen die Eintracht aus Braunschweig ran, die sich im Tabellenkeller gerade immer mehr befreit (13.00 Uhr).