Kaiserslautern zu ideenlos Braunschweig düpiert den nächsten Aufstiegskandidaten Stand: 19.04.2025 15:59 Uhr

Eintracht Braunschweig schlägt erneut zu: Nach Paderborn und Hamburg haben die Löwen am 30. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga auch den 1. FC Kaiserslautern bezwungen - und sich im Abstiegskampf Luft verschafft.

Lino Templemann (51. Spielminute) und Rayan Philippe (53.) trafen für Braunschweig am Samstagmittag (19.04.2025) zum verdienten 2:0 (0:0)-Erfolg. Nach überraschenden Siegen gegen den SC Paderborn (3:2) und den Hamburger SV (4:2) in den Vorwochen folgte damit für die Gastgeber der dritte Sieg in Folge.

Braunschweigs Tempelmann: "Tut unfassbar gut"

" Unfassbar geil " war die Spiel-Beschreibung, die Braunschweigs Torschütze Tempelmann nach der Partie am Sportschau-Mikrofon wählte: " Wir haben vor heimischer Kulisse ein super Spiel gemacht und genau da angeknüpft, wo wir in Hamburg aufgehört haben. Es tut unfassbar gut ." Mit jetzt 33 Punkten bleibt Braunschweig 15. in der Tabelle, könnte sich aber je nach den Ergebnissen der Konkurrenz weiter von den Abstiegsrängen distanzieren.

Für lange ideenlose Kaiserslauterer bedeutet die vierte Niederlage aus den letzten fünf Spielen einen erneuten Rückschlag im Aufstiegsrennen. " Wir haben zwei individuelle Fehler gemacht, die hat Braunschweig eiskalt ausgenutzt - so sind wir auf die Verliererstraßer geraten ", analysierte Lauterns Trainer Markus Anfang. " Wir haben die letzten drei Spiele verloren, das tut weh ."

Wenig Torgefahr in Durchgang eins

Die Eintracht kam gut in die Partie und bot den favorisierten Gästen von Beginn an Paroli. Einzig die Genauigkeit im letzten Drittel kam den Löwen abhanden, sodass klare Einschussmöglichkeiten Seltenheit blieben. Philippe kam dem Führungstor nahe, als er von Marvin Rittmüller per Flachpass bedient wurde, den Ball aber nicht traf (18.).

Während die Lauterer über die gesamte erste Hälfte keinen einzigen Torschuss zustande brachten, waren es kurz vor der Pause erneut die Gastgeber, die für Gefahr sorgten: Philippe tankte sich über links durch und spielte Richmond Tachie im Rückraum an, dessen Schuss aber geblockt wurde. Max Marie setzte nach, doch auch sein Versuch scheiterte an der vielbeinigen Lauterer Verteidigung (38.). Es ging mit dem 0:0 in die Kabine.

Braunschweiger Doppelschlag

Gerade sah es so aus, als würde Kaiserslautern in die Partie finden, da setzte Braunschweig das erste Ausrufezeichen. Nach einem katastrophalen Fehlpass von Tim Breithaupt machten die Gastgeber das Spiel schnell, über Tachie und Julian Baas landete der Ball bei Tempelmann, der mit links flach ins lange Eck vollendete.

Sechstes Saisontor: Tempelmann blüht beim BTSV auf

Die Braunschweiger setzten sofort nach - und wieder war Lauterns Breithaupt entscheidend beteiligt, der in zentraler Position den Ball vertändelte. Tempelmann trieb den Ball durchs Mittelfeld und schickte den auffälligen Philippe auf rechts. Der Franzose blieb cool, traf sehenswert in die linke obere Ecke und durfte sein zwölftes Saisontor bejubeln.

Kaiserslautern wacht zu spät auf

Kaiserlslautern war gefordert, und die Gäste spielten nun mit mehr Offensivdrang. Kenny Redondo (55.), Leon Robinson (58.), Ragnar Ache (64.) und Marlon Ritter (67.) vergaben gute Gelgenheiten auf den Anschlusstreffer. Braunschweig blieb in der nun äußerst unterhaltsamen Partie zunächst aktiv, konterte mitunter gefährlich, zog sich in der Schlussphase aber vermehrt zurück.

Doch Lautern fehlte an diesem Tag die Kreativität und Genauigkeit. Erst in der 88. Minute ergab sich eine Großchance für die Gäste: Aaron Opoku setzte Ache ein, der im Eins-gegen-Eins an Torwart Ron-Thorben Hoffmann scheiterte. Braunschweig verteidigte die Führung selbstbewusst, entnervte Kaiserslautern immer wieder mit längeren Ballbesitzphasen und fuhr am Ende einen ungefährdeten und eminent wichtigen Heimsieg ein.

Braunschweig in Regensburg, Kaiserslautern gegen Schalke

Braunschweig ist am nächsten Samstag im Kellerduell zu Gast in Regensburg (13.00 Uhr). Kaiserslautern empfängt am Sonntagmittag den FC Schalke 04 (13.30 Uhr).