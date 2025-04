Los geht's! Die Löwen, heute in Gelb, stoßen an und spielen in der ersten Hälfte von rechts nach links.

Bei den Roten Teufeln dagegen geht die Stimmung momentan eher in die andere Richtung. Aus den letzten vier Partien kassierte die Mannschaft von Markus Anfang drei Niederlagen. So stehen die Pfälzer momentan mit 46 Punkten auf Rang 6 der 2. Bundesliga. Hoffnung macht allerdings, dass auch die Konkurrenten patzen und der Relegationsrang somit nur einen Punkt entfernt ist. Die Hoffnungen ruhen weiterhin auf Ragnar Ache, der mit 16 Saisontoren zu den Top-Torschützen der zweiten Liga zählt.

Für die Braunschweiger steht heute das dritte Duell in Folge mit einer Mannschaft an, die um den Aufstieg kämpft. Die Bilanz in diesen Spielen spricht für die Löwen: Vor zwei Wochen gewann die Mannschaft von Daniel Scherning mit 3:2 gegen Paderborn, und letzte Woche besiegte man den Tabellenführer aus Hamburg mit 4:2. Durch diese Siege stehen die Blau-Gelben nun mit 30 Punkten auf Platz 15. In den letzten fünf Partien müssen die Löwen allerdings noch ordentlich punkten, um den direkten Klassenerhalt zu schaffen.