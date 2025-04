Hannover verliert erneut Corredor mit Assist des Monats bei Darmstadts Sieg Stand: 20.04.2025 15:28 Uhr

Der SV Darmstadt 98 gewinnt vor allem dank Killian Corredor 3:1 (1:0) gegen Hannover 96 und verabschiedet sich damit aus dem Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga. Für die Niedersachsen rückt ein Aufstieg in die Ferne.

Fraser Hornby schoss am Ostersonntag nach bemerkenswerter Vorarbeit von Corredor schon in der ersten Minute das 1:0. Kurz nachdem Andreas Voglsammer ausgeglichen hatte (82.), erzielte Corredor das 2:1 für Darmstadt 98. In der Nachspielzeit verwandelte Hornby einen Foulelfmeter zum Endstand.

Für Hannover 96 war es die dritte Niederlage nacheinander. Der Rückstand des Tabellenneunten auf den Relegationsrang beträgt sechs Punkte bei nur noch vier ausstehenden Spielen.

Hannovers Breitenreiter bemängelt fehlende Energie

"Wir haben die ersten Minuten verschlafen. Insgesamt waren wir gut im Spiel und erzielen den Ausgleich nach viel Aufwand" , sagte 96-Trainer Andre Breitenreiter nach dem Spiel im Sportschau-Interview. "Danach spielen wir ohne Energie und lassen diese Niederlage zu. Das darf natürlich einer Mannschaft wie Hannover 96 nicht passieren."

Auch Darmstadt-Trainer Florian Kohfeldt betonte, wie stark sich die verschiedenen Spielphasen voneinander unterschieden haben. "Unsere ersten 20 Minuten waren fast die besten 20 Minuten der gesamten Saison, wo wir deutlich höher führen müssen als mit 1:0" , sagte er der Sportschau. "Und dann gab es auch 60 Minuten bis zum 1:1, wo wir nicht so viel Kontrolle hatten."

Darmstadts Corredor mit spektakulärem Assist

Seit mehr als 50 Jahren wird in der Sportschau das Tor des Monats gekürt. Distanzschüsse, die im Torwinkel landen, sind häufig darunter zu finden, Fallrückzieher und auch Distanzschüsse aus Distanzen, aus denen nur selten geschossen wird.

In keine dieser spektakulären Kategorien passt das Tor, das Fraser Hornby nach nur 30 Sekunden schoss. Hornby schob den Ball überlegt an Hannovers Torwart Ron-Robert Zieler vorbei, was nicht mehr so schwierig war, denn zwischen den beiden waren nur ein paar Meter Distanz und kein anderer Spieler mehr.

Wie der Ball aber zu Hornby kam, war spektakulär und würde mit Sicherheit in die Auswahl zum Assist des Monats kommen. Corredor ließ einen Rückpass von Isac Lidberg an seinem rechten Bein vorbeilaufen, um ihn mit der Innenseite des linken Fußes zu Hornby weiterzuleiten, den er in dem Moment gar nicht sah.

Zieler bewahrt 96 in zweiter Minute vor dem 0:2

Hannover schien so beeindruckt wie perplex und durfte sich bei Zieler bedanken, dass Darmstadt in der zweiten Minute nicht das zweite Tor erzielte. Der Torhüter wehrte eine Direktabnahme von Corredor aus kurzer Distanz ab.

Es war ein schleichender Prozess, aber die Mannschaft von Trainer Breitenreiter fand danach ins Spiel. Darmstadt wechselte in den passiven Modus und hätte nach einer halben Stunde beinahe den Ausgleich kassiert. Aber eine verunglückte Flanke von Bartlomiej Wdowik landete zum Glück der "Lilien" auf der Latte.

Die erste Halbzeit endete mit einem üblen Zusammenprall von Aleksandar Vukotić und Nicolo Tresoldi, die anschließend beide aus Platzwunden bluteten. Darmstadts Vukotić kehrte mit einem Verband auf den Platz zurück, Tresoldi musste gegen Voglsammer ausgewechselt werden.

Harmlose Hannoveraner

Die Gäste blieben nach der Pause die aktivere Mannschaft mit häufigerem Ballbesitz, aber sie blieben auch die harmlosere. Dass es lange bei einem knappen Rückstand blieb, hatte Hannover erneut seinem Torwart zu verdanken. Zieler wehrte einen Schuss von Jean-Paul Boëtius ab, der ähnlich frei wie Hornby beim Tor vor ihm aufgetaucht war.

Gleich mit der ersten Großchance aber schlug 96 zu. Voglsammer lief auf Marcel Schuhen zu und legte den Ball am Darmstädter Torhüter vorbei ins Netz. Die Freude währte aber nur kurz, denn kurz danach köpfte mit Corredor der Mann des Tages zur erneuten Führung der Gäste ein. Hornbys zweiter Treffer mit einem von Zieler verursachten Foulelfmeter sorgte für den Schlusspunkt.

Darmstadt in Münster, Hannover gegen Köln

Der SV Darmstadt 98 hat am 31. Spieltag ein Auswärtsspiel bei Preußen Münster vor der Brust (26.04., 13 Uhr). Einen Tag später hat Hannover 96 den Spitzenreiter 1. FC Köln zu Gast (13.30 Uhr).