Samstag beim FC St. Pauli Topspiel in der 2. Liga - Topform bei der SpVgg Greuther Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth hat 23 Punkte aus den vergangenen neun Spielen der 2. Fußball-Bundesliga geholt und damit vier mehr als der FC St. Pauli, der immer noch ohne Niederlage ist. Jetzt kommt es zum Topspiel am Millerntor.

Abzusteigen, ist schon schlimm. Nach unten durchgereicht zu werden, ist noch schlimmer. Die Ausgabenseite eines Profifußballvereins in kaum zwei Jahren von Bundesliga auf 3. Liga umzustellen, ist eine wirtschaftlich äußerst herausfordernde Aufgabe. Arminia Bielefeld könnte darüber Auskunft geben. Die Ostwestfalen stiegen 2022 aus der höchsten Liga ab. In der folgenden Saison erhielten sie immerhin noch die Chance, in der Relegation die Klasse zu halten. Aber sie scheiterten kläglich am SV Wehen Wiesbaden. Aktuell droht sogar der Abstieg aus der 3. Liga.

Eine Zeitlang sah es so aus, als würde die SpVgg Greuther Fürth den Weg mit der Arminia gemeinsam gehen. Die Franken stiegen 2022 mit noch zehn Punkten weniger als Bielefeld aus der Bundesliga ab. In der 2. Liga ging die Talfahrt weiter.

Zorniger übernimmt auf dem letzten Tabellenplatz

Nach 13 Spieltagen entließ das "Kleeblatt" als Tabellenletzter Trainer Marc Schneider, Alexander Zorniger übernahm. Der Neue startete mit einem 1:0 - gegen Arminia Bielefeld - und holte aus den nächsten drei Spielen weitere sieben Punkte. Die Spielvereinigung war aus dem Gröbsten raus, aber ganz frei von Abstiegssorgen war sie erst kurz vor dem Saisonende.

In der laufenden Saison ging es furios los mit einem 5:0 gegen den SC Paderborn, aber nach dem sechsten Spieltag fanden sich die Fürther auf dem 16. Platz wieder. Der erneute Aufschwung setzte Ende Oktober 2023 ein, im November unterschrieb Zorniger einen neuen Vertrag, der bis Sommer 2026 gültig ist.

Neues Leben eingehaucht

Der neue Trainer hat dem Verein und der Mannschaft neues Leben eingehaucht, und aktuell sieht es so aus, als sollte es bei der SpVgg eher wieder in die Bundesliga als auf die Achterbahn gehen. Von den vergangenen neun Meisterschaftsspielen gewannen die Franken sieben, verloren keines. Der FC St. Pauli gewann im selben Zeitraum fünf Partien und spielte viermal unentschieden.

Die Hamburger gehen als Spitzenreiter mit vier Punkten Vorsprung auf den direkten Verfolger aus Fürth in das Topspiel am Samstag (03.02.2024) am Millerntor. Die Sportschau wird das Spiel ab 13 Uhr in voller Länge in der Radioreportage übertragen, Ausschnitte gibt es ab 18 Uhr in der Sportschau zu sehen.

Zorniger: "St. Pauli zu 100 Prozent mit fettem Hals"

Zorniger erwartet, dass St. Pauli "zu 100 Prozent mit einem fetten Hals" antreten wird. Begründung: Die Hamburger scheiterten unter der Woche im Elfmeterschießen gegen Fortuna Düsseldorf und verpassten daher den Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals.

Das berüchtigte Momentun sprich daher für die Gäste, denn die kommen mit dem Selbstvertrauen eines 2:1-Sieges gegen Holstein Kiel in die Hansestadt. Fürths Sportvorstand Rachid Azzouzi, der mit einem der geringsten Etats in der Liga auskommen muss, sagte vor dem Topspiel, dass sein Verein "zwar ambitioniert" sei, aber auch "noch nichts erreicht" habe.

Der 31 Jahre alte Branimir Hrgota und Julian Green (28) sind die bekanntesten Namen in einer Mannschaft, für die eine "geile Aufgabe" ansteht, wie Azzouzi sagt. Trainer Zorniger versprach, dass seine Mannschaft "total heiß" auf das Spiel sei. Er ist froh, dass das andere Ende der Tabelle so weit entfernt ist: "Wenn ich sehe, wer da unten steht, bin ich heilfroh, dass wir 35 Punkte haben."