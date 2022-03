Bobic sucht den Zauberer

Nur wenige Stunden, nachdem Friedrich seinen Abschied bekanntgegeben hatte, stand der Trainer Korkut auf dem Trainingsplatz inmitten seiner Spieler und setzte zu einer Rede an, wie man sie von ihm noch nicht gehört hatte. Korkut tritt in der Öffentlichkeit eher zurückhaltend auf, er ist kein Mann für die Schlagzeilen. Diesmal schrieb er doch welche.

Er wolle nun keine Ausreden mehr hören, sagte Korkut, sie seien schließlich keine Jugendmannschaft. "Ich will am Wochenende zur Hölle noch mal gewinnen."

Friedrich also ist Vergangenheit bei der Hertha, Korkut noch immer Trainer, zumindest in der Gegenwart, aber prägen wird die Zukunft des Klubs Bobic.

Als Bobic da saß und den vorzeitigen Abschied von Friedrich erklären sollte, sein Festhalten an Korkut und überhaupt all die Probleme, da sagte er einen sehr schönen Satz. Bezogen hatte er ihn auf Korkut, den Trainer. Er passt aber auch zur Gesamtsituation eines Klubs mit großen Zielen und noch größeren Problemen. Bobic sagte: "Den Zauberer auf Knopfdruck gibt es ja in der Form auch nicht."

Gladbach in der Krise, oder: Die Abwesenheit eines Zauberers

So einen Zauberer könnte auch der Gegner Borussia Mönchengladbach gebrauchen. Ein wenig geht es den Gladbachern da wie der Hertha. Einer, der die Probleme einfach wegzaubern kann, ist gerade nicht in Sicht.

Begonnen hatte das Jahr für Gladbach mit einem unerwarteten Sieg gegen die Bayern, doch wer nun das Ende einer sportlichen Krise erahnte, sah sich getäuscht. Von den folgenden sieben Ligaspielen hat Gladbach nur eins gewonnen, aber viermal verloren. Der Klub ist Tabellendreizehnter, der Vorsprung auf die Hertha auf dem Relegationsrang beträgt nur vier Punkte. Das hatten sie sich anders vorgestellt.

Zuletzt, nach der Niederlage beim VfB Stuttgart, sprach der Torhüter Yann Sommer einige Sätze, die man nicht vergessen wird. Er sagte: "Sie haben uns vorgeführt."

Später an diesem Tag war der neue Sportdirektor Roland Virkus zu Gast im ZDF -Sportstudio. Den Trainer Adi Hütter, den Gladbach im Sommer für viel Geld und mit großen Hoffnungen aus Frankfurt geholt hatte, nahm Virkus in Schutz. Eine Trennung sei keine Option, sagte Virkus: "In erster Linie müssen sich die Jungs an die eigene Nase fassen. Es ist immer einfach, den Trainer zu hinterfragen."

Hütter bleibt Trainer - und fehlt doch

Hütter also bleibt Trainer, vorerst zumindest. Doch im vielleicht wichtigsten Spiel dieser Saison wird Hütter, 52, trotzdem fehlen. Er hat sich mit Corona infiziert, das teilte der Klub am Mittwoch mit. Schon am Tag zuvor hatte er das Training nicht leiten können, weil bei ihm ein unklares Testergebnis vorlag.