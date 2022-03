Hertha BSC - Eintracht Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr)

Duelle in der Bundesliga: Gegen keinen anderen Klub feierte die Hertha in der Bundesliga mehr Siege als gegen Frankfurt. In 67 Duellen kam der Sieger 30 mal aus Berlin, 18 Partien endeten remis. Auch das Hinspiel ging an die Hertha, die durch Tore von Marco Richter und Jurgen Ekkelenkamp mit 2:1 gewann.

Was Sie sonst noch wissen sollten: Hertha-Manager Fredi Bobic dürfte eine Wiederholung dieses Ergebnisses durchaus gut in den Kram passen. Die Aufgabe in der Hauptstadt ist nach seinem Wechsel aus Frankfurt im Sommer wohl noch anspruchsvoller als ursprünglich gedacht: Seit acht Pflichtspielen sind die Berliner nun schon ohne Sieg und sind auf Platz 16 abgerutscht. Hoffnung gegen Bobics "Ex" macht womöglich dessen Harmlosigkeit vor dem Tor. Seit drei Spielen warten die Hessen auf einen eigenen Treffer.

Außerdem wichtig: