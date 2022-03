So kommt es am Samstag in der Bundesliga zum Wiedersehen zwischen Kruse und seinem alten Verein, Union ist zu Gast beim VfL Wolfsburg. Und das nur wenige Tage, nachdem sich die "Eisernen" die Chance, den größten Erfolg der Vereinsgeschichte zu feiern, erspielt haben. Nach dem Sieg gegen den FC St. Pauli steht Kruses Ex-Klub im Pokal-Halbfinale und könnte erstmals das Endspiel in Berlin bestreiten dürfen.

Verständnis? Wohl zu viel erwartet

Da kommt erst recht die Frage auf: Ist die Aussicht auf einen Erfolg nicht wichtiger als ein höheres Gehalt? Vor allem, wenn Kruse ohnehin einen Wechsel einige Monate später angestrebt hat und in Berlin kein ärmliches Salär bezogen hat?

Kruse bat die Fans um "Verständnis für meine Entscheidung, ein Angebot, das langfristig und hoch dotiert ist, anzunehmen". Bei Union dürfte diese Bitte aber wenig Gehör finden - obwohl Kruses Gehalt in Wolfsburg mit 3,8 Millionen Euro doppelt so hoch sein soll wie in Berlin.

Zwei finanzielle Welten prallen aufeinander - aber auch sportliche

Denn in fußballerischen Uhren im Stadtteil Köpenick ticken anders als die am VW-Werk in Niedersachsen. Für das Geschäftsjahr 2021/22 plant Union erstmals mit einem Umsatz von etwa 100 Millionen Euro, bei den Wolfsburgern soll er das Doppelte betragen.

Die Unterschiede in den wichtigsten Detailzahlen sind aber noch eklatanter. Wolfsburg soll einen Etat für die Profimannschaft von etwa 90 Millionen Euro haben und in dieser Hinsicht zum vorderen Mittelfeld gehören, während Union nach wie vor einen der sparsamsten Kader hat mit angeblich 35 bis 40 Millionen Euro Kosten. Eine Zahl ist dabei entscheidend: Wolfsburg bekommt aus dem Sponsoring von VW jährlich 70 Millionen Euro, Union soll von Hauptsponsor Aroundtown dagegen 2,5 Millionen Euro pro Jahr erhalten.

Und trotzdem steht Union im Halbfinale des DFB-Pokals und spielt in der Liga um den Europapokal, während die "Wölfe" erstmal den Auftrag haben, den Klassenerhalt in der Bundesliga zu sichern. Beim Wiedersehen am Samstag können die Berliner ihren Ex-Kollegen Kruse nochmal daran erinnern.