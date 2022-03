DFB-Pokal: Freiburg ringt Bochum nieder und steht im Halbfinale

Petersen brachte die Gäste kurz nach der Pause per Abstauber in Führung (51.), Sebastian Polter glich per Kopf aus (64.). Die torchancenarme Partie ging in die Verlängerung, wo Roland Sallai in der allerletzten Minute einen Fehler der Bochumer eiskalt ausnutzte und Freiburg zum Sieg schoss (120.). "Du gibst 120 Minuten Vollgas hier vor der geilen Kulisse - und dann kriegst du leider so ein ärgerliches Tor" , sagte VfL-Torschütze Polter in der Sportschau - doch dann kam schon die Kampfansage für die nächsten Aufgaben in der Liga: "Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen, das wird hier niemandem angekreidet" , sagte der 30-Jährige, "es ist ärgerlich, nichtsdestotrotz werden wir weitermachen!"

Im ersten Spielabschnitt lieferten sich beide Teams einen intensiven Schlagabtausch, der jedoch von vielen Fehlpässen und wenigen Torchancen geprägt war. Bochum, zuletzt 1988 im Halbfinale, hielt die Gäste aus dem Breisgau vom eigenen Strafraum fern, Freiburg konnte wenig dagegen setzen.