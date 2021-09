Lammers mit technischer Finesse zum 0:1

Die Eintracht schaffte es erst nach einer knappen halben Stunde erstmals, eigene zaghafte Angriffe zu inszenieren - Evan Ndicka hatte nach einem Eckball die erste kleinere Kopfball-Gelegenheit. Mehr war da aber nicht - umso erstaunlicher, dass die Frankfurter wenig später in Führung gingen. Filip Kostic spielte einen halbhohen Ball von der linken Außenbahn ins Zentrum, wo Neuzugang Sam Lammers den Ball volley aus 15 Metern ins linke Eck drosch - ein technisch äußerst feiner Treffer.

Der Spielverlauf war auf den Kopf gestellt, wobei die Hessen nach dem Führungstreffer stärker wurden. Vor allem Daichi Kamada war es in den Folgeminuten, der Frankfurter Kontergelegenheiten gleich mehrfach schlampig vertändelte.

Weghorst vergibt Großchance, dann trifft er

Im zweiten Abschnitt bekamen die nur rund 11.000 Zuschauer zunehmend Spektakel serviert. Die Gastgeber erhöhten den Druck, auf der anderen Seite bekam Frankfurt mehr Raum für Konter. Die dicksten Gelegenheiten erspielte sich der VfL: In der 54. Minute verzog Weghorst freistehend aus acht Metern Entfernung, zwei Minuten später scheiterte Dodi Lukebakio mit einem freienn Abschluss aus 15 Metern an Eintracht-Keeper Kevin Trapp.

In der 70. Minute war es aber dann soweit: Die Eintracht bekam erneut den Ball nicht aus der Gefahrenzone und irgendwann stand am linken Pfosten Weghorst frei und drückte die Kugel zum 1:1 über die Linie. Bei der Eintracht, die noch am Donnerstag das kräftezehrende Spiel gegen Fenerbahce bestritten hatte, war nun sichtlich der Tank leer. Doch irgendwie schafften es die Hessen mit viel Kampf und Einsatz, das Remis über die Ziellinie zu bringen. Auch, weil ein weiterer Treffer von Weghorst in der Nachspielzeit wegen Abseits nicht anerkannt wurde.

Wolfsburg spielt am kommenden Samstag (25.09.2021) bei der TSG Hoffenheim (15.30 Uhr). Frankfurt hat ein Heimspiel, empfängt zur gleichen Zeit den 1. FC Köln.

oja | Stand: 19.09.2021, 21:23