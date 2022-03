Lewandowski gleicht TSG-Führung aus

Die Partie startete mit atemberaubendem Tempo: Andrej Kramaric vergab bei einer Doppelchance nach fünf Minuten die TSG-Führung. Es folgten herausragende Minuten von Hoffenheims Torwart Oliver Baumann: Gegen Serge Gnabrys Volley zeigte er seine ganze Klasse (10.). Auch gegen eine auf das Tor abgelenkte Flanke (13.) und beim Abschluss von Thomas Müller (15.) parierte er stark. "Das hat heute gut gepasst und Spaß gemacht" , erklärte der Hoffenheimer Torhüter hinterher.

Die vergebenen Chancen der Münchner sollten sich rächen: Eine Flanke von David Raum erreichte Baumgartner am langen Pfosten, der per Diraktabnahme zur Führung der Gastgeber einnetzte. Als alle schon mit der TSG-Pausenführung rechneten, schlug mal wieder Lewandowski zu: Eine Ecke köpfte der Pole wuchtig in die Maschen.