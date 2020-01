Mainz fehlt offensiv die Klasse

Den Mainzern war das Bemühen um eine Aufholjagd im zweiten Durchgang nicht abzusprechen, zumindest teilweise allerdings die nötige Klasse bei den offensiven Bemühungen. Freiburg verlegte sich überwiegend aufs Kontern und verwaltete ansonsten seinen Vorsprung.

Nach drei Spielen ohne Sieg Ende 2019 liegen die Freiburger damit derzeit auf einem Europa-League-Platz und können am Samstag (25.01.2020) zu Hause gegen Paderborn nachlegen. Ganz anders Mainz: Die Mannschaft von Trainer Achim Beierlorzer muss sich auf einen langen und schwierigen Abstiegskampf einstellen, dazu steht am 19. Spieltag das schwere Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach an.