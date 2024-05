Warten auf Rangnick FC-Bayern-Trainersuche auf der Zielgeraden Stand: 01.05.2024 09:58 Uhr

Der FC Bayern bestätigt Verhandlungen mit Ralf Rangnick als möglichem neuen Trainer. Der österreichische Teamtrainer ist wohl auch bereit, an die Säbener Straße zu wechseln - nur wann es da was zu verkünden gibt, bleibt weiter offen.

Von BR24Sport

Kommt Ralf Rangnick zum FC Bayern als Nachfolger von Thomas Tuchel? Ein Engagement des 65-Jährigen rückt offenbar näher. Nach Informationen von "Sky" und "Bild" hat der 65-Jährige seine grundsätzliche Bereitschaft erklärt, neuer Trainer beim Rekordmeister zu werden.

Nach dem Champions-League-Halbfinal-Hinspiel gegen Real Madrid (2:2) bestätigten die Bayern-Bosse, Gespräche mit dem aktuellen Coach der österreichischen Nationalmannschaft zu führen. Der 65-Jährige stünde aber erst nach der EM (14. Juni bis 14. Juli) zur Verfügung. Der FC Bayern sei "in sehr guten Gesprächen" mit Rangnick, sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer.

Kontakt mit Rangnick, aber nicht mit dem ÖFB

Einen Kontakt mit dem österreichischen Fußballverband (ÖFB) habe es laut Max Eberl aber nicht gegeben. Rangnick hat beim ÖFB noch einen Vertrag bis 2026. "Ich habe sie noch nicht angerufen", sagte der Sportvorstand der Münchner. Auch Sportdirektor Christoph Freund habe nicht mit dem ÖFB telefoniert. "Ja warum denn?", fragte Eberl und sagte: "Wir halten es, wie wir es halten: Wenn wir was zu verkünden haben, verkünden wir‘s."

Einigung wohl nicht vor Real-Rückspiel

Der FC Bayern geht nicht davon aus, in den nächsten Tagen eine Einigung mit dem Trainer-Kandidaten Rangnick zu erzielen. Eberl sagte, dass der Fußball-Rekordmeister "ganz in Ruhe im Hintergrund" an der Verpflichtung eines Nachfolgers für Thomas Tuchel arbeite und dies dann "irgendwann auch preisgeben" werde. Auf die Frage, ob dies noch vor dem zweiten Duell des Champions-League-Halbfinales gegen Real Madrid am Mittwoch (21 Uhr live in der Radioreportage) nächster Woche sein werde, antwortete Eberl: "Ich denke jetzt nicht vor dem Rückspiel."

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen meinte auf die Frage, ob eine Einigung mit Rangnick vor oder nach dem Rückspiel gegen die Spanier besser sei: "Nachdem so viel geredet wurde die letzten zwei, drei Wochen, spielt das keine Rolle mehr."

Nach den Absagen von Xabi Alonso (Leverkusen) und Julian Nagelsmann (Bundestrainer) ist der 65 Jahre alte Rangnick der aktuelle Wunschkandidat der Münchner. Die Bayern haben dem derzeitigen Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft ein Angebot unterbreitet, das der Bundesliga-Routinier derzeit prüft.

Quelle: BR24Sport 01.05.2024 - 10:54 Uhr