Aufstieg, Abstieg, Freude, Frust Die möglichen Entscheidungen am Fußball-Wochenende Stand: 01.05.2024 15:15 Uhr

Eins ist an diesem Fußball-Wochenende sicher: Es wird Tränen geben, ob aus Freude oder Frust. In allen Profi-Ligen stehen wichtige Entscheidungen an, auch ein Grundgesetz-Paragraph steht auf der Kippe - ein Überblick.

Frauen-Bundesliga: Bayern kann feiern

Was Bayer Leverkusen bei den Männern bisher gelungen ist, haben auch die Frauen von Bayern München vor Augen: ohne eine einzige Niederlage Richtung Titel zu spazieren. Sieben Punkte Vorsprung hat das Team von Coach Alexander Straus am drittletzten Spieltag auf den VfL Wolfsburg, mit einem Dreier am Samstag (04.05.2024, 12 Uhr) in Leverkusen wäre der sechste Titelgewinn nach 1976, 2015, 2016, 2021 und 2023 auf jeden Fall klar.

Giulia Gwinn (oben) und Jovana Damnjanovic (unten)

Theoretisch droht auch die ungeliebte Sofa-Feier, falls Wolfsburg am Abend zuvor gegen den 1. FC Köln patzt.

Im Tabellenkeller kann der 20. Spieltag für den 1. FC Nürnberg ein trauriger werden. Bei aktuell sechs Punkten Rückstand auf den rettenden drittletzten Platz (und einem katastrophalen Torverhältnis von minus 41 gegenüber minus 12 vom 1. FC Köln (spielt Freitag gegen die "Wölfinnen") kann eine Niederlage am Sonntag (05.05.2024, 19.30 Uhr) bei RB Leipzig schon den Gang in Liga zwei bedeuten.

Männer-Bundesliga: Köln am Abgrund

Paragraph 3 des kölschen Grundgesetzes steht ganz schwer auf der Kippe - genauso wie der FC selbst. "Et hätt noch immer jot jejange" , das könnte sich an diesem Wochenende für die Kölner erledigen: Im Moment hat die Mannschaft von Timo Schultz als Vorletzter fünf Punkte Rückstand auf Rang 16 und sieben auf Rang 15.

Muss ganz doll anfeuern: FC-Trainer Timo Schultz

Bei einer Niederlage am Samstag (18.30 Uhr) gegen den SC Freiburg und einem Sieg des Drittletzten Mainz am Sonntag um 19.30 Uhr beim 1. FC Heidenheim ist der FSV sicher mindestens in der Relegation und Köln sicher Zweitligist. Dann griffen aber immerhin gleich zwei Paragraphen, nämlich 2 und 4: "Et kütt wie et kütt" und "Wat fott es es fott" .

Fott ist für Bayern München die Meisterschaft schon längst, aber immerhin können sie am Samstag (15.30 Uhr) beim VfB Stuttgart im direkten Duell Platz zwei absichern - was jetzt vermutlich kein richtig guter Trost ist. Aber immerhin: Vor kurzem sah Manager Max Eberl nach Pleiten in Heidenheim und gegen Dortmund ja sogar noch die Champions League in Gefahr. Gewinnen allerdings die Stuttgarter, spielen sie kommende Saison unabhängig aller Eventualitäten mit einem fünften deutschen Startplatz in der Königsklasse.

2. Bundesliga Männer: St. Pauli plant Party

Beim Hamburger SV denkt man aus der Distanz immer mal wieder, dass es eigentlich kaum schlimmer kommen kann: Der stolze Traditionsklub ist auf dem Weg, zu einem echten Zweitliga-Dino zu werden, auch in dieser Saison sieht es nicht nach Aufstieg aus. Was allerdings Freitagabend (18.30 Uhr) im Volksparkstadion droht, ist mit Sicherheit die Höchststrafe für jeden HSV-Anhänger. Der so oft belächelte und mit Inbrunst verhasste Stadtrivale FC St. Pauli kann ausgerechnet in ihrem Wohnzimmer die Bundesliga-Rückkehr klarmachen. Ein Dreier für die Kiez-Kicker, dann wäre bei aktuell sieben Punkten auf den Dritten Düsseldorf die Party perfekt.

Stadtduell: Jonas Meffert (links) und Jackson Irvine

Verliert der HSV tatsächlich, wäre Fortuna Düsseldorf bei einem eigenen Erfolg gleichzeitig gegen den 1. FC Nürnberg schonmal sicher in der Relegtion. Und auch für Holstein Kiel kann es ein ganz unvergessliches Wochenende werden: Sollte die Fortuna nicht gewinnen, wäre mit einem Sieg am Sonntag (13.30 Uhr) bei Wehen-Wiesbaden der Bundesliga-Aufstieg gesichert.

Wiesbaden mit dem neuen Trainer Nils Döring steht allerdings auf Relegtionsplatz 16 und braucht jeden Punkt für die Rettung. Die könnte sich für den VfL Osnabrück am 32. Spieltag erledigt haben - wenn die Partie wegen des behördlich festgestellten Dachschadens an der Bremer Brücke überhaupt ausgetragen wird: Verliert das Schlusslicht am Samstag (13 Uhr) gegen den FC Schalke 04, wird in Osnabrück kommende Saison wieder Drittliga-Fußball gespielt.

3. Liga Männer - Ulm vor dem Ziel

"Unser Ziel war es, den vorletzten Schritt zu gehen. Den haben wir gemacht. Aber es braucht noch einen weiteren Schritt." Das sagte Trainer Thomas Wöhrle vom SSV Ulm nach dem 2:1 bei Freiburg II mit Blick auf die Partie am Samstag gegen Viktoria Köln (14 Uhr). Aufsteigen werden die Ulmer bei drei Matchbällen wohl auf jeden Fall, rechnerisch können sie mit einem Sieg jetzt schon alles klarmachen.

Hinter Ulm wird es auf jeden Fall noch spannend bleiben, allerdings kommt Jahn Regensburg bei einem Dreier am Samstag (14 Uhr) in Freiburg schonmal sicher in die Relegation, wenn zweieinhalb Stunden später (16.30 Uhr) Rot-Weiss Essen beim SV Sandhausen verliert.

Dramatisch wird das Wochenende für den MSV Duisburg. Der Traditionsklub taumelt der Viertklassigkeit entgegegen, eine Niederlage am Freitag (19 Uhr) beim bereits abgestiegenen VfB Lübeck könnte das Aus im Abstiegskampf bedeuten, wenn der Hallesche FC am Sonntag (16.30 Uhr) gegen die SpVgg Unterhaching und um 19 Uhr Waldhof Mannheim beim FC Ingolstadt gewinnen.