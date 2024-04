Fußball-Zweitligist Fußball-Zweitligist: Hertha BSC holt Ralf Huschen als Geschäftsführer Finanzen Stand: 30.04.2024 12:02 Uhr

Fußball-Zweitligist Hertha BSC erweitert seine Geschäftsführung. Wie der Berliner Klub am Dienstag mitteilte, steigt Ralf Huschen zum 1. Juli ein. Er werde die Geschicke fortan als Geschäftsführer Finanzen gemeinsam mit Thomas E. Herrich leiten. Der 45-jährige Huschen ist derzeit noch in gleicher Funktion beim Ligakonkurrenten SC Paderborn tätig.

Hertha-Profi Aymen Barkok soll in Berliner Lokal tätlich angegriffen worden sein mehr

Drescher: "Absoluter Fachmann für Hertha BSC"

Diese Entscheidung sei "das Ergebnis eines längeren und strukturierten Prozesses, welcher durch den Personalausschuss des Präsidiums bereits im vergangenen Jahr unter dem verstorbenen Präsidenten Kay Bernstein angestoßen wurde", heißt es in der Mitteilung.



Mit Ralf Huschen sei es gelungen, "einen absoluten Fachmann für Hertha BSC zu gewinnen", sagte Interimspräsident Fabian Drescher. "Tom Herrich, der zukünftig als Sprecher der Geschäftsführung agieren wird, hat in den letzten knapp zwei Jahren einen herausragenden Job als alleiniger Geschäftsführer gemacht." Es sei aber stets klar gewesen, "dass die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt werden müssen".



Huschen, Diplom-Kaufmann und Master of Business Administration, hatte seit September 2019 in Paderborn gearbeitet.

Sendung: Der Tag, 30.04.2024, 19:15 Uhr