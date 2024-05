19. Ian Maatsen Dortmund Gelbe Karte für Ian Maatsen (Borussia Dortmund)

Warren Zaire-Emery nimmt auf dem rechten Flügel Fahrt auf und Ian Maatsen geht zur Grätsche runter, der jegliches Timing fehlt. Er trifft nur den jungen Franzosen und sieht dafür die erste Gelbe Karte der Partie.

18. Fabián Ruiz schickt Bradley Barcola über links in die Tiefe, dessen Flanke über Umwege beim nachrückenden Ousmane Dembélé landet. Erneut will sucht Ex-Dortmunder den direkten Abschluss, setzt den schwachen Linksschuss aus 18 Metern aber deutlich rechts am Tor von Gregor Kobel vorbei. Keine Gefahr.

16. Immer wieder lassen die Schwarzgelben die Präzision in den entscheidenden Bällen vermissen. Hummels hat keine Anspielstation und probiert es ohne Bedrängnis mit einer Seitenverlagerung, die er aber deutlich zu hoch für Ryerson serviert. Der nächste Fehlpass, der im Seitenaus landet.

14. Da ist die erste richtig nennenswerte Chance der Partie! Brandt behauptet sehr gut den Ball und schickt dann Sabitzer eine Spur zu scharf in die Tiefe. Der schnelle Österreicher kommt dennoch dran und zieht dann aus sehr spitzem Winkel aus sechs Metern aufs kurze Eck ab. Donnarumma macht sein Torwarteck aber zu, reißt die Arme nach oben und verhindert den Einschlag.

13. PSG erhöht jetzt etwas den Druck und presst hoch, woraufhin Can einen sehr schlampigen Rückpass auf Kobel spielen muss, der auf Nummer sicher gehen und ins Seitenaus klären muss. Beim Einwurf der Gäste steht die BVB-Defensive dann aber wieder tadellos. Alle Anspielstationen sind zugestellt. Die Franzosen müssen den Angriff abbrechen und von hinten neu aufbauen.

11. Die ersten zehn Minuten sind um und auch die Rouges-et-Bleus kommen nun zum ersten Abschluss. Ousmane Dembélé probiert es gegen seinen Ex-Klub dabei einfach mal aus der Distanz. Der flache Rechtsschuss aus 19 Metern ist nicht ungefährlich. Letztlich rauscht der verdeckte Schuss aber am linken Pfosten vorbei. Abstoß Dortmund.

8. Über Sabitzer und Maatsen landet die Kugel bei Adeyemi, der auf dem linken Flügel aber hängenbleibt. Dortmund ist zwar gut ins Spiel gekommen, lässt aber in zu vielen Situationen noch die Präzision vermissen.

6. Ryerson schickt Sancho über rechts, dessen Hereingabe zur Ecke geklärt wird. Die kurz ausgeführte Variante bringt dann allerdings gar nichts weiter ein, weil die Westfalen zu überhastet vorgehen und den Ball verlieren. Beim Konter der Parisiens räumt Adeyemi dann grenzwertig Hakimi ab, was der Schiedsrichter aber nicht ahndet.

4. Ryerson schleudert einen Einwurf von rechts hoch in den Strafraum, wo Füllkrug im Pulk aber nicht an den Ball kommt. Immerhin mal die erste vorsichtige Annäherung der Schwarzgelben.

1. Anpfiff im Signal Iduna Park. Die Hausherren treten in ihren schwarzgelben Heimfarben an. PSG spielt heute komplett in Weiß. Los geht's.

1. Spielbeginn

Zwar bringen die Gäste mit Kylian Mbappé einen absoluten Unterschiedsspieler mit, der in den K.-o.-Phasen der Champions League schon 15 Auswärtstore erzielt hat – mehr als beispielsweise Messi. Beide Teams überzeugten allerdings auch durch Qualität in der Breite. In der Saison 2023/24 stellt nur Manchester City mehr verschiedene Torschützen in der Champions League (zwölf) als Dortmund (elf) und Paris (zehn).

Die Bilanz spricht heute Abend zwar für die Franzosen, die nur eines der sechs Pflichtspiele gegen Dortmund verloren haben (zwei Siege, drei Remis). In drei Gastspielen im Signal Iduna Park konnten die Rouges-et-Bleus bislang jedoch noch nicht siegen (zwei Remis, eine Niederlage). Zuletzt präsentierte sich PSG aber auswärts in bestechender Form. Nicht nur blieben die Hauptstädter in der Ligue 1 in der Ferne gänzlich ungeschlagen, sondern sie gewannen auch auch dem Weg ins Halbfinale beide K.-o.-Spiele bei Real Sociedad (2:1) und Barcelona (4:1).

Borussia Dortmund vertraut heute natürlich auf die gelbe Wand. Zwar sind die nur 27 Punkte aus 15 Bundesliga-Heimspielen die schwächste Ausbeute der Westfalen seit neun Jahren. In der Champions League jedoch hat der BVB keines der letzten zehn Heimspiele mehr verloren (sechs Siege, vier Remis). Auch für die Schwarzgelben ist es übrigens das vierte Champions-League-Halbfinale. Zwei Mal ging die Reise ins Endspiel (1997 und 2013). Endstation war bislang nur im Jahr 1998 gegen Real Madrid.

Paris Saint-Germain hätte mit einem Heimsieg über Le Havre am Samstag vorzeitig Meister werden können. Trotz dem 3:3 durfte einen Tag später gefeiert werden, weil Verfolger Monaco die Steilvorlage nicht nutzen konnte. Die Rouges-et-Bleus können sich somit voll und ganz auf das vierte Champions-League-Halbfinale der Vereinsgeschichte konzentrieren. 1994/95 war gegen Milan Endstation und 2020/21 gegen Manchester City. Lediglich 2019/20 schafften die Kicker von der Seine es im Zuge der Corona-Pandemie im in Portugal stattfindenden Einzelturnier durch einen Sieg über RB Leipzig mal ins große Endspiel, das bekanntermaßen gegen die Bayern verloren wurde. PSG ist damit der einzige der vier Halbfinalisten, der den Henkelpott noch nicht gewinnen konnte.

Unter Schonung einiger Stammspieler verlief auch die PSG-Generalprobe beim 3:3 gegen Le Havre wenig berauschend. Luis Enrique rotiert heute wieder zurück. Fünf Wechsel sind es: Zwischen den Pfosten steht wieder Gianluigi Donnarumma für Keylor Navas (Bank). Außerdem spielen Kylian Mbappé, Fabián Ruiz, Lucas Hernández und Nuno Mendes für Marco Asensio, Randal Kolo Muani, Danilo und Lucas Beraldo (alle Bank).

Schauen wir uns direkt an, wie beide Teams es personell heute Abend angehen. Beim BVB gibt es im Vergleich zur 1:4-Pleite bei RB Leipzig drei Veränderungen an der Startelf: Edin Terzić schickt Emre Can, Marcel Sabitzer und Ian Maatsen für Felix Nmecha, Marius Wolf und Salih Özcan (alle drei Bank) von Anfang an ins Rennen.

Beide Teams standen sich bereits in der Vorrunde in der Todesgruppe F mit AC Milan und Newcastle United gegenüber. Zwar feierte der BVB den Gruppensieg vor PSG. Im direkten Duell holten die Rouges-et-Bleus jedoch vier von sechs möglichen Punkten gegen die Schwarzgelben. Das Duell im Signal Iduna Park endete am 13. Dezember 2023 nach Toren von Karim Adeyemi und Warren Zaire-Emery mit einem 1:1-Unentschieden.