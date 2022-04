Arminia Bielefeld taumelt auch mit dem neuen Trainer Marco Kostmann der 2. Bundesliga entgegen, der 1. FC Köln darf dagegen weiter von europäischem Fußball träumen. Bielefeld kassierte am 31. Spieltag ein verdientes 1:3 (1:2) in Köln und damit die siebte Niederlage aus den vergangenen acht Spielen - die Arminia belegt weiter den 17. Tabellenplatz und ist in akuter Abstiegsgefahr.

Die Spieler des 1. FC Köln feiert den Treffer von Mark Uth zum 1:0.

Markt Uth (3.), Anthony Modeste (43.) und Jan Thielmann (86.) besiegelten die 15. Bielefelder Saisonniederlage, die angesichts der Kräfteverhältnisse deutlicher hätte ausfallen können. Köln war in vielen Momenten aber nicht konsequent genug, wie in der Entstehung des Bielefelder Treffers: FC-Innenverteidiger Timo Hübers (33.) stolperte den Ball zum 1:1 ins eigene Tor. Dennoch ist Köln mit nun 49 Punkten klar auf Europa-Kurs.

Baumgart: "Auf Dauer darfst du diese Fehler nicht machen"

Dementsprechend äußerte sich FC-Trainer Steffen Baumgart erleichtert über den Spielausgang am Sportschau-Mikro: "Es war ein hartes Stück Arbeit. Wir sind nicht besser als die Mannschaften, die auf uns zukommen. Wir hatten sehr gute Aktionen nach vorne."

Er monierte jedoch: "Wir hatten aber auch viele Kleinigkeiten, die nicht gelungen sind. So funktioniert Fußball auf Dauer nicht. Auf Dauer darfst du diese Fehler nicht machen." Köln müsse "klarer" im Spiel werden und habe noch "einen langen Weg" vor sich.

Sein Gegenüber Kostmann sah einen "klar verbesserten Auftritt" seines DSC. Er analysierte: "So bitter wie es ist: Wir hatten die Möglichkeit zum 2:2. Dann wäre das, mit dem, was wir investiert haben, gerecht gewesen."

Hübers-Eigentor bringt Arminia zurück ins Spiel

Bielefeld hatte am Mittwoch den glücklosen Frank Kramer entlassen und den bisherigen Torwarttrainer Kostmann zum Chef gemacht. Von diesem Schritt versprachen sich die Verantwortlichen um Sport-Geschäftsführer Samir Arabi einen Impuls im Kampf um den Klassenerhalt. Doch Kostmann hatte am Samstag gerade seinen Platz in der Coachingzone eingenommen, da sah er auch schon den ersten Bielefelder Gegentreffer. Uth durfte den Ball im Strafraum unbedrängt annehmen und aus der Drehung abschließen - Torhüter Stefan Ortega konnte dem Ball nur noch hinterherschauen.