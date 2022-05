Mainz bestraft Frankfurter Zurückhaltung

So sahen die ersten Minuten jedenfalls aus, denn die stürmisch startenden Mainzer trafen auf einen eher zurückhaltend agierenden Gegner. Der diesen fehlenden Einsatz schon bald mit einem ersten Gegentreffer bezahlen musste.

Nachdem Jonathan Burkhardt in der 8. Minute mit einer Direktabnahme noch am Frankfurter Keeper Kevin Trapp gescheitert war, machte es Kollege Ingvartsen zwei Minuten später besser. Gegen eine luftig verteidigende Eintracht hämmerte er die Kugel aus zehn Metern zum 1:0 unter die Querlatte.

Frankfurt dreht das Spiel

Immerhin verleitete der frühe Rückstand die Eintracht zu etwas mehr Engagement. Das schon bald mit dem Ausgleichstreffer belohnt wurde: Nach Filip Kostics Flanke scheiterte Raphael Borré zunächst noch, doch Tuta staubte aus kurzer Distanz zum 1:1 ab (25.). Zehn Minuten später lag die Eintracht vorn: Ansgar Knauff war mit einem starken Antritt gleich an drei Mainzern vorbei, seinen Steckpass verwertete Borré eiskalt zum 1:2.

Aber dass bei der Eintracht der kommende Mittwoch im Vordergrund steht, wurde zur Pause deutlich. Mittelfeld-Taktgeber Sebastian Rode blieb in der Kabine - Schonung. Und Mainz glich aus: Wieder war es in der 50. Minute Ingvartsen, der nach einem Durcheinander in der Frankfurter Abwehr am schnellsten schaltete und zum 2:2 verwandelte. Dabei blieb es.

Quelle: oja