Andersson vergibt die erste Chance

Der Schwede Andersson hätte dem FC fast einen Traumstart beschert, doch sein Kopfball aus wenigen Metern flog knapp vorbei. Auch Augsburg versteckte sich nicht. Hahn (3.) schoss von der Strafraumgrenze wuchtig aufs Kölner Tor, Ersatzkeeper Marvin Schwäbe, der den verletzten Timo Horn vertrat, parierte den Ball sehenswert.

Augsburgs Trainer Weinzierl musste unter anderem auf seine Stürmer Alfred Finnbogason und Florian Niederlechner verzichten. Auch U21-Europameister Arne Maier fehlte, der gerade erst wieder von einer Verletzung genesene Innenverteidiger Felix Uduokhai fiel nach einem positiven Coronatest ebenfalls aus.

Kölner Fehler bauen Augsburg auf

Dennoch lieferte der FCA den Kölnern den von Weinzierl versprochenen Kampf. Dabei profitierten die Gäste von zahlreichen Fehlern des FC. Ruben Vargas wäre beinahe Nutznießer eines schlechten Zuspiels von Rafael Czichos geworden. Der Schweizer fing den Pass des Kölner Abwehrchefs ab, schoss dann aber knapp vorbei (24.), wenig später verzog Vargas erneut (29.).

Köln hatte weiterhin mehr Ballbesitz und war um Kontrolle bemüht. Weil aber Tempo, Ideen und Genauigkeit fehlten, kam der FC kaum gefährlich zum Abschluss. Nach der Pause begann Köln stürmisch - und wäre dennoch beinahe in Rückstand geraten. Schwäbe war gegen Hahns Distanzschuss erneut zur Stelle (53.).

Augsburg bleibt aber hartnäckig

Vor 15.000 Zuschauern versuchte der FC weiterhin, den Druck zu erhöhen. Augsburg blieb aber hartnäckig und bissig in den Zweikämpfen. So kam kaum Spielfluss zustande, was dem FCA in die Karten spielte. Hahn schlug schließlich eiskalt zu, Dorsch legte kurz vor Schluss nach.

Der 1. FC Köln muss am nächsten Spieltag am Dienstag (14.12.2021) beim VfL Wolfsburg ran, Augsburg erwartet am Mittwoch RB Leipzig.

sid/dpa | Stand: 10.12.2021, 23:13