Berliner Elfmeter am Monitor

Der BVB startete dominant in die Partie und hatte überwiegend den Ball, konnte sich gegen stark verteidigende Herthaner aber nicht entscheidend durchsetzen. Und dann wurde es im Dortmunder Strafraum plötzlich spannend. Nach einem Foul von Dan-Axel Zagadou an Belfodil gab es nach Ansicht der Videobilder Elfmeter für Berlin. Der Gefoulte trat selbst an und traf zur Führung (18.).

Im Anschluss änderte sich nichts am Spielverlauf. Dortmund ließ den Ball zirkulieren und setzte sich in der Berliner Hälfte fest, in den Strafraum drängte der BVB aber nie. Erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte musste Hertha-Keeper Marcel Lotka erstmals eingreifen. Eine Flanke von Zagadou wurde immer länger und wäre ohne den Einsatz des 20-Jährigen, der dabei gegen den Pfosten knallte, im langen Eck gelandet.