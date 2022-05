Die Borussia setzte sich am 34. Spieltag am Samstag (14.05.2022) mit 5:1 gegen 1899 Hoffenheim und beendet die Saison in der Fußball-Bundesliga mit 45 Punkten auf dem zehnten Rang. 1899 Hoffenheim (46 Punkte) rutschte nach der Packung zum Saisonfinale noch auf Rang neun ab.