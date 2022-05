Elfmeter gehalten - Schwäbe hält Köln im Spiel

Köln dagegen wirkte wie gehemmt und fahrig. Nach dem ersten Angriff des FC spielte fast nur noch der VfB: Tiago Tomas scheiterte an FC-Torwart Marvin Schwäbe, zwei Minuten später zeigte Schiedsrichter Robert Schröder nach einem Foul an Tomas auf den Punkt. Doch Schwäbe ahnte die Schussrichtung des Elfmeters und lenkte den Ball zur Ecke. Anschließend an diese jubelte der VfB trotzdem: Kalajdzic köpfte zur Führung ein.

Die Führung der Hausherren war jedoch vorerst nutzlos - denn Konkurrent Hertha BSC führte in Dortmund. Das bedeutete weiterhin den Relegationsplatz für den VfB. Dennoch spielte die Mannschaft fast wie im Rausch: Wataru Endo zielte freistehend zu hoch (33.) und traf 120 Sekunden später die Latte. Köln hatte zudem Glück, dass Schwäbe großartig gegen Kalajdzic (35.) und Tomas (45.) parierte.