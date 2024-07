Spielplan Bundesliga-Saison 2024/25 Gladbach gegen Leverkusen zum Auftakt Stand: 04.07.2024 11:13 Uhr

Zum Eröffnungsspiel der Bundesliga-Saison 24/25 empfängt Borussia Mönchengladbach Meister Bayer Leverkusen. In der 2. Liga kommt es zu einem brisanten Duell.

Zum Auftakt der Bundesliga-Saison 24/25 kommt es zu einem Westschlager: Borussia Mönchengladbach und Meister Bayer Leverkusen bestreiten das Eröffnungsspiel. Termin für das rheinländische Duell ist der 23. August (20.30 Uhr).

Ein Bundesliga-Eröffnungsspiel ohne den FC Bayern hatte es zuletzt vor zwölf Jahren gegeben. Damals hatte Borussia Dortmund als Titelverteidiger Werder Bremen mit 2:1 bezwungen.

In der vergangenen Saison setzte sich Leverkusen in Mönchengladbach mit 3:0 durch. In der Rückrunde gab es ein 0:0 - es war das einzige Bundesliga-Saisonspiel des Double-Gewinners, in dem Bayer kein Treffer gelang.

2. Liga: Köln gegen HSV

In der 2. Bundesliga haben es die Spielplanmacher ebenfalls krachen lassen: Dort empfängt der 1. FC Köln zum Start den Hamburger SV bereits drei Wochen zuvor am 2. August. Es ist das erste Aufeinandertreffen von HSV-Coach Steffen Baumgart mit seinem Ex-Klub 1. FC Köln.

Veröffentlichung der Spielpläne um 12 Uhr

Um 12 Uhr veröffentlicht die DFL die kompletten Spielpläne.