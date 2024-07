Spanien gewinnt EM-Finale Von "Spainful" bis "bester Europameister aller Zeiten" - die Pressestimmen Stand: 14.07.2024 23:52 Uhr

Die spanische Presse feiert ihre EM-Helden, die englischen Medien hadern. Und die restlichen Ländern ziehen den Hut vor dem neuen Europameister. Die Pressestimmen nach dem 2:1 (0:0)-Erfolg gegen England im Finale.

Spanien

Marca: "Oyarzabel gibt Spanien in der 86. Minute den vierten EURO-Cup! Was für ein Finale, was für eine spanische Meisterschaft, die JEDES SPIEL gewonnen hat und England erneut mit Honig auf den Lippen verlässt. Dani Carvajal weint, der ein spektakuläres Spiel gespielt hat und die beste Saison seines Lebens abschließt. Dani Olmo weint, der einer der großen Helden war. Laporte weint, alle weinen. WIR LÄCHELN ALLE."

AS: "Wieder einmal die Könige von Europa. Spanien hat gewonnen, der Fußball hat gewonnen. Zwölf Jahre nach dem Gewinn der Europameisterschaft 2012, mit der das magische Triple abgeschlossen wurde, ist es 'La Roja' gelungen, die Welt mit feinem Fußball und tollen Talenten zu fesseln. Wie süß ist es, wieder die Könige Europas zu sein."

El Mundo Deportivo: "Geschichte. Spanien gewann als erstes Team seine vierte Europameisterschaft, nachdem es England im Finale in Berlin besiegte (2:1). Gerechtigkeit. La Roja ist verdienter Europameister und läutet eine neue Fußballära ein."

England

The Sun: "SPAINFUL: Die 'Three Lions' müssen im EM-Finale erneut Kummer erleiden, als Southgate und seine Helden an der letzten Hürde scheitern. Jetzt scheint es, als sei er wirklich verflucht. Genau wie der Rest von uns. Tragischerweise und unglaublicherweise geht Harry Kanes qualvolle Suche nach einem Pokal immer noch weiter und man muss sich fragen, ob er es jemals schaffen wird. Jedenfalls für England."

Daily Mail: "Qual für England. Die Jagd der 'Three Lions' nach dem ersten großen Pokal seit 1966 geht weiter, weil der eingewechselte Mikel Oyarzabal sie mit einem Siegtreffer in der 86. Minute bestraft."

Mirror: "So nah und doch so fern. 'Three Lions' müssen weitere Enttäuschung hinnehmen. Englands langes Warten auf den Sieg bei einem großen Turnier geht weiter, nachdem der spanische Ersatzspieler Mikel Oyarzabal in Berlin den Titel bei der Europameisterschaft 2024 sicherte."

Telegraph: "England erleidet eine qualvolle Niederlage, nachdem Spanien in den letzten Minuten des Finales der EM 2024 das entscheidende Tor erzielt hat."

Frankreich

L'Equipe: "Unantastbar. Es ist ein historischer vierter Titel."

Schweiz

Blick: "Keiner macht es schöner. Der beste Europameister aller Zeiten."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Spanien auf dem Dach Europas mit Williams und Oyarzabal! England, der Fluch geht weiter. Spanien ist zum vierten Mal Europameister (1964, 2008, 2012, 2024), während England erneut mit leeren Händen dasteht und das Finale wie vor drei Jahren gegen Mancinis Italien verliert."