Saisonvorbereitung Wie läuft es bei den Bundesligisten? Stand: 19.07.2024 17:20 Uhr

Wer kommt, wer geht, wie laufen die Testspiele und wo wird trainiert? So läuft die Sommervorbereitung der Bundesligisten.

Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen hat eine wahrlich ausgewöhnliche Saison hingelegt und die am Ende mit dem Double aus Meisterschaft und Pokalsieg gekrönt. Auch wenn das vielleicht nicht zu wiederholen ist, will die Werkself erneut um den Titel spielen. Mit Martin Terrier, Aleix García und Jeanuël Belocian sind drei Spieler neu mit dabei. Am 28. Juli geht es ins Trainingslager nach Donaueschingen.

VfB Stuttgart

Vizemeister VfB Stuttgart muss künftig auf Kapitän Waldemar Anton und Torjäger Serhou Guirassy verzichten. Bitter: Beide wechseln zum Ligakonkurrenten Borussia Dortmund. Hiroki Ito unterschrieb zudem beim FC Bayern - und weitere Abgänge könnten folgen. Neu im Team ist unter anderem Ermedin Demirovic vom FC Augsburg.

Trainer Sebastian Hoeneß übt sich in Gelassenheit. Natürlich gebe es Spieler, "die man gerne noch ein weiteres Jahr hier gehabt hätte. Aber so ist das Geschäft" sagte er. In einem Umbruch sehe er, betonte der VfB-Coach, "per se nichts Negatives. Da liegt immer eine Chance drin. Wir haben ja heute auch schon viele neue Gesichter, über die ich sehr froh bin. Und es ist ja wirklich noch Zeit, auf dem Transfermarkt gute Sachen zu machen." Am 26. Juli reist der VfB-Tross nach Japan, zuletzt im Testspiel gegen den FC Luzern gab es nur ein torloses Remis.

FC Bayern München

Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund ist schon "sehr zufrieden" . Das Team sei "sehr gut aufgestellt". So gerate man am Transfermarkt "nicht unter Druck" . Dass er so etwas fünf Wochen vor der Start der neuen Bundesliga-Saison am 23. August sagen kann, ist bemerkenswert.

Neben dem neuen Trainer Vincent Kompany haben die Bayern Joao Palhinha, Michael Olise und Hiroki Ito verpflichtet. Xavi Simons (PSG), Jonathan Tah von Bayer Leverkusen und das französische Toptalent Desire Doue (Stade Rennes) gelten als weitere Kandidaten. Es ist zudem nicht auszuschließen, dass noch Spieler den Klub verlassen.

In den beiden Trainingslagern am Tegernsee (22. bis 25. Juli) und in Südkorea (31. Juli bis 5. August) liegt es nun an Kompany, das Team zu formen. Dann stehen auch die ersten Testspiele an.

RB Leipzig

Die Leipziger haben so ein wenig mit den Auswirkungen der Fußball-EM zu kämpfen. Gerne würden sie Xavi Simons erneut für ein Jahr von Paris Saint- Germain ausleihe, doch am Niederländer hat auch der FC Bayern Interesse. Ins Schaufenster bei der Euro stellte sich zudem der Spanier Dani Olmo. Auch dessen Zukunft ist zumindest offen.

Deshalb laufen die Transferaktivitäten gerade auf Hochtouren, bisher wurden aber nur Torwart Maarten Vandevoordt und Assan Ouédraogo vom Zweitligisten Schalke verpflichtet. Auch die Sachsen sind in der Sommerpause auf großer Fahrt. Am 28. Juli geht es nach New York.

Borussia Dortmund

Nur Platz fünf in der Liga, das will Borussia Dortmund offenbar nicht auf sich sitzen lassen. Der neue Trainer Nuri Sahin hat jedenfalls namhafte Zugänge bekommen. Serhou Guirassy und Waldemar Anton kommen vom VfB Stuttgart, weitere namhafte Spieler - wie Pascal Groß - könnten folgen.

Ohne die beiden Neuen und ohne seine EM-Teilnehmer gab es für den BVB zuletzt gegen den Drittligisten Erzgebirge Aue nur ein 1:1. Ab dem 19. Juli geht es auf Asien-Tour, es folgt das traditionelle Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz.

Eintracht Frankfurt

Auf dem Transfermarkt hat sich der Tabellensechste der Vorsaison bisher zurückgehalten. Der namhafteste Neuzugang ist Can Uzun. Das 18 Jahre alte Toptalent kommt vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Gerne hätten die Hessen Nationalspieler Pascal Groß verpflichtet, doch das hat sich zerschlagen.

Trainer Dino Toppmöller freut sich anders als im Vorjahr jetzt seine offensiven Schlüsselspieler von Beginn an in der Vorbereitung dabei zu haben: "Deshalb bin ich sehr zuversichtlich. Wir können direkt in Abläufe gehen, damit das bis zum Start gut funktioniert."

Die Frankfurter beziehen vom 22. Juli bis zum 3. August ein Trainingslager in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky. Generell erwarte er "eine Steigerung" zur Vorsaison, betonte Toppmöller.

TSG Hoffenheim

Die Hoffenheimer haben ihren Kader weiter verschlankt. Wout Weghorst musste zurück nach England, Robert Skov, Kasim Adams und John Brooks durften gehen. Zugänge Fehlanzeige.

Beim ersten Testspiel (7:1 gegen Astoria Walldorf) hatte das keine negativen Auswirkungen. Am 27. Juli geht es nach Kitzbühel (Österreich) ins Trainingslager.

1. FC Heidenheim

Die guten Leistungen in der Vorsaison haben Begehrlichkeiten geweckt. In Jan-Niklas Beste und Tim Kleindienst haben zwei Leistungsträger den Verein verlassen. Ob die Neuen, unter anderem Mikkel Kaufmann von Union Berlin und Sirlord Conteh vom SC Paderborn, auch einschlagen, bleibt abzuwarten. In den Testspielen (10:0 gegen Esslingen und 3:1 gegen Schwäbisch Hall) lief es aber schon mal gut.

Das erste Trainingslager in Natz (Italien) hat das Team schon hinter sich, am 28. Juli geht es nach Mils (Österreich). "Jeder muss wissen: Mit den Veränderungen im Kader ist es ein Stück weit ein Neuanfang" , sagte Trainer Frank Schmidt: "Das wird eine Riesenherausforderung, die Bundesliga fordert uns alles ab. Es geht ausschließlich um den Klassenerhalt, deshalb geht es für uns darum, jetzt eine Mannschaft zu formen."

Werder Bremen

Auch Werder Bremen ist schon mittendrin. Noch bis zum 27. Juli will Trainer Ole Werner in Zell am Ziller in Österreich seiner Mannschaft den Feinschliff auf die kommende Saison geben. Auch zwei Testspiele sind geplant.

Neu mit dabei sind auch die drei Zugänge Skelly Alvero (Olympique Lyon), Keke Topp (Schalke 04) und Torwart Markus Kolke (Hansa Rostock). Topp war auch schon beim 2:0-Testspiel-Erfolg gegen den Oberligisten FC Verden 04 erfolgreich.

SC Freiburg

Julian Schuster steht beim SC Freiburg vor seiner ersten Saison als Bundesliga-Cheftrainer. "Wir haben zum Glück keinen großen Umbruch", meinte Schuster, der beim Tabellenzehnten der vergangenen Saison Nachfolger des langjährigen Trainers Christian Streich ist und auf eine gute sportliche Basis zurückgreifen kann. Allerdings stand er zuvor als Mittelfeldspieler und nach seiner aktiven Karriere als Verbindungstrainer bereits 16 Jahre beim Sport-Club unter Vertrag.

Neu im Team sind unter anderem Eren Dinkci (1. FC Heidenheim), Patrick Osterhage (VfL Bochum) und Torwart Jannik Huth (SC Paderborn). Noch bis zum 26. Juli ist das Team in Schruns (Österreich).

FC Augsburg

In Augsburg werden die Fans in der neuen Saison eine komplett neue Offensive zu sehen bekommen. Steve Mounié, Yusuf Kadabayi und Samuel Essende heißen die neuen Hoffnungsträger im Sturm.

Die Neuaufstellung in der Offensive ist auch deshalb notwendig, weil Kapitän und Topscorer Ermedin Demirovic zum VfL Stuttgart wechselt. Sven Michel kehrt zum SC Paderborn zurück, Dion Beljo wird ausgeliehen. Jess Thorup und sein Team sind aktuell in Mpumalanga (Südafrika) im Trainingslager.

VfL Wolfsburg

Dass der Torwart der Königstransfer eines Bundesligisten ist, ist auch eher selten. 13,5 Millionen Euro überwies der VfL Wolfsburg für Kamil Grabara an den FC Kopenhagen, Koen Casteels hatte den Verein verlassen.

Ansonsten tat sich nicht viel bei Team von Trainer Ralph Hasenhüttl. Das erste Testspiel gegen eine Amateurauswahl wurde glatt gewonnen. Vom 1. August an steht dann das Trainingslager im österreichischen Schladming auf dem Programm.

1. FSV Mainz 05

Wie gut, dass die meisten Testspiele am Ende dann eben doch wenig aussagekräftig sind. Mainz verlor jedenfalls zuletzt mit 0:3 gegen Eintracht, zuvor hatte es aber auch zwei Kantersiege gegeben.

Neu im Team des dänischen "Retters" Bo Henriksen ist der japanische Nationalspieler Kaishu Sano, der von den Kashima Antlers aus der J1-League kommt. Im Trainingslager sind die Mainzer ab dem 31. Juli in Hopfgarten-Markt (Österreich).

Borussia Mönchengladbach

Die vergangene Spielzeit war aus Borussen-Sicht die schlechteste seit der erfolgreichen Relegation 2011. Der frühere Champions-League-Teilnehmer landete am Ende nur einen Punkt über dem Relegationsrang 16. Richten auf dem Platz sollen es jetzt die drei Neuzugänge Tim Kleindienst (1. FC Heidenheim), Kevin Stöger (VfL Bochum) und Philipp Sander (Holstein Kiel).

Die will Trainer Gerado Seoane im Trainingslager in Rottach-Egern (ab. 26. Juli) in die Mannschaft integrieren. Der Schweizer, der trotz des Fast-Abstiegs seinen Job behalten durfte, ist guter Dinge: "Der Vorteil ist: Wir kennen uns nun besser nach dem Jahr, wir starten nicht bei null, sondern können auf etwas aufbauen."

Union Berlin

Trainer Bo Svensson war nach dem ersten Trainingslager von Union Berlin zufrieden. Nach dem Testspielsieg gegen Dynamo Kiew zog der neue Coach ein positives Abschlussfazit. "Es ist immer wichtig, Spiele zu gewinnen. Kiew spielt am Dienstag in der Champions-League-Qualifikation. Sie sind körperlich und vom Spiel her viel weiter als wir" , sagte Svensson nach dem 3:2-Erfolg gegen den ukrainischen Top-Klub in Österreich. Zuvor hatte es einen 4:0-Erfolg gegen Chemie Leipzig gegeben. Am 28. Juli beginnt dann das nächste Trainingslager in Neuruppin.

Bekanntester Zugang ist Laszlo Benes vom Hamburger SV, verzichten müssen die "Eisernen" künftig auf Jamie Leweling, der sich dem VfB Stuttgart angeschlossen hat.

VfL Bochum

Drei Testspiele, drei Siege: Der VfL Bochum kann nach den ersten Wochen der Vorbereitung zufrieden sein. Deshalb geht es jetzt auch entspannt ab dem 28. Juli ins Trainingslager nach Bruneck (Italien).

Auf dem Transfermarkt war das Team um Trainer Peter Zeidler clever. Fast alle Zugänge, darunter auch Ibrahima Sissoko (Racing Straßburg) und Dani de Wit (AZ Alkmaar) kamen ablösefrei.

FC St. Pauli

Beim Aufsteiger FC St. Pauli hören alle auf das Kommando des neuen Trainers Alexander Blessin. Der Nachfolger von Erfolgsgarant Fabian Hürzeler hat drei Neuzugänge im Team: Ben Voll (Torwart), Mittelfeldspieler Robert Wagner und Angreifer Scott Banks. Verzichten müssen die Hamburger künftig auf Kapitän Marcel Hartel.

Aktuell ist das Team im Trainingslager in Scheffau am Wilden Kaiser (Österreich). Im ersten Teastspiel mühte sich die Mannschaft gegen den Viertligisten Bremer SV zu einem 3:1.

Holstein Kiel

Wenn das mal kein schlechtes Omen ist. Das erste Testspiel des Erstligaaufsteigers aus Kiel vor der Premierensaison im deutschen Oberhaus gegen den dänischen Zweitligisten B.93 Kopenhagen musste in der 73. Minute wegen eines nahenden Gewitters abgebrochen werden. Das Positive: Kiel lag 4:1 vorne. Vom 27. Juli an hoffen die Kieler dann im Trainingslager in Seefeld/Österreich auf besseres Wetter.

Bekanntester Zugang im Team vin Trainer Marcel Rapp ist der Norweger Magnus Knudsen. Nicht mehr dabei ist Kapitän Philipp Sander, den man dann demnächst in den Duellen mit Borussia Mönchengladbach wiedersieht.

Ob die "Störche" ähnlich wie Heidenheim überraschen können? "Wir verspüren eine große Vorfreude" , sagte Rapp: "Wir sind verdient in der Bundesliga und auch sehr stolz, aber noch lange nicht zufrieden."