Transfer offiziell Serhou Guirassy wechselt zu Borussia Dortmund Stand: 18.07.2024 16:09 Uhr

Erst schien es schon perfekt, dann hat es sich in die Länge gezogen, nun ist es fix: Serhou Guirassy wechselt vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund.

Der BVB hat die Ausstiegsklausel von Guirassy, die bei 18 Millionen Euro liegen soll, gezogen. Der Stürmer hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Der Transfer hatte sich bereits seit längerem angedeutet, ein im ersten Anlauf gescheiterter Medizincheck hatte allerdings für eine Verzögerung gesorgt.

Bei diesem war in der MRT-Untersuchung eine Außenbandverletzung im Knie des Guineers entdeckt worden. Diese hatte eine Nachuntersuchung notwendig gemacht, bei der festgestellt worden sein soll, dass Guirassy um eine Operation herumkommt. Die Blessur soll stattdessen konventionell behandelt werden, die Ausfallzeit soll bei einigen Wochen liegen. Somit machte die Borussia den Wechsel nun fix.

Lars Ricken: "Gründlichkeit ging hier eindeutig vor Schnelligkeit"

"Es war uns wichtig, im Sinne des BVB und des Spielers eine möglichst genaue Spezialisten-Einschätzung der Verletzung von Serhou zu erhalten. Gründlichkeit ging hier eindeutig vor Schnelligkeit. Jetzt liegen alle Fakten auf dem Tisch, und wir sind überzeugt davon, mit diesem Transfer die richtige Entscheidung getroffen zu haben", sagt Borussia Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken zum Neueinkauf.

"Wenn Borussia Dortmund anfragt, ist das schon etwas Besonderes", sagte Guirassy zu seinem Wechsel: "Ich bin hierhergekommen, um Titel zu holen. Das ist mein Anspruch, das ist mein Antrieb."

Für den Saisonstart wird es eng

Den Saisonstart gegen Phönix Lübeck im DFB-Pokal (17.08.2024) dürfte Guirassy aufgrund der Verletzung zwar verpassen, auch für den Bundesliga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt (24.08.2024) könnte es eng werden. Am vierten Spieltag (21.09.2024) muss der BVB beim VfB ran, spätestens dann sollte Guirassy wieder fit sein.

Rekord-Torjäger wird durch Rekordeinkauf ersetzt

Für die Schwaben hatte Guirassy in der abgelaufenen Spielzeit einen erheblichen Anteil an der sensationellen Vizemeisterschaft. Der 28-Jährige hatte in 28 Bundesligaspielen 28 Tore erzielt - Vereinsrekord beim VfB. Sein Nachfolger indes ist bereits gefunden: Künftig stürmt Ermedin Demirovic für Stuttgart. Der 26-Jährige kommt für eine kolportierte Ablösesumme von 21 Millionen Euro plus Boni vom FC Augsburg zum VfB, wo er einen Vertrag bis 2028 unterschrieben hat. Damit ist Demirovic der Rekordeinkauf des Klubs.

Sendung am Do., 18.7.2024 18:40 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg