FC-Bayern-Trainingsauftakt Kompany will "wieder ganz nach oben" Stand: 17.07.2024 16:10 Uhr

Der FC Bayern ist offiziell in die Vorbereitung zur neuen Saison gestartet. Der Kader ist noch längst nicht vollständig, dennoch richtet der neue Trainer Vincent Kompany klare Worte an seine Spieler.

Von Victor List

Offizieller Trainingsauftakt war am Mittwoch (17.07.) für den FC Bayern. Während einige Spieler der Münchner nach der Europameisterschaft noch im Urlaub sind, konnten es manche Profis gar nicht erwarten, wieder ins Trainings einzusteigen und starteten schon am vergangenen Freitag in die Vorbereitung auf die neue Saison.

Fleißige FC-Bayern-Profis freuen Vincent Kompany

"Die haben selbst entschieden, früher zurückzukommen. Das ist natürlich schön", freute sich Neu-Coach Vincent Kompany in einem Interview mit dem vereinseigenen TV-Sender. Die Fleißigen waren namentlich u.a. Eric Dier, der überraschend nicht für die EM nominiert worden war, und Winter-Neuzugang Bryan Zaragoza, der sich seine Debütsaison sicher anders vorgestellt hat und beim neuen Trainer Pluspunkte sammeln will. Auch Serge Gnabry hatte sich frühzeitig zum Dienst gemeldet. Leon Goretzka stieg am Mittwoch ins Training ein. "Entscheidend ist, dass man spürt, dass es eine neue Saison ist und dass die Mentalität sofort stimmt", so Kompany.

Beim Trainingsauftakt war die Intensität in Ansätzen schon da. Ein Spiel mit verkleinertem Feld und auf vier kleine Tore stand an. Fokus Pressing und dann umschalten, um zum Abschluss zu kommen. Kompany und sein Trainerteam unterbrachen die Spielform sehr häufig, gaben Verbesserungsvorschläge und nahmen Korrekturen vor. Von den Neuzugängen stand nur der Japaner Hiroki Ito auf dem Platz, der am Vortag offiziell vorgestellt worden war.

Kompany fordert "hundertprozentigen Fokus" und Intensität

Von alldem durften Medien und Fans nur fünfzehn Minuten sehen, danach wurde geheim weiter trainiert. Ungewöhnlich, doch es macht deutlich: Die Münchner und v. a. Vincent Kompany haben keine Zeit zu verlieren, dem neuen Team seine Idee vom Fußball zu vermitteln.

Kompany möchte "wieder ganz nach oben" und fordert deshalb: "Der Kader muss hundertprozentig den Fokus und die Intensität haben, um wieder erfolgreich zu sein", sagte der 38-Jährige vor dem Trainingsauftakt. Die körperliche Fitness dürfe sich gerne steigern, aber "mental musst du fit sein von Anfang an", stellt der neue Übungsleiter an der Säbener Straße klar.

Sprachentalent Kompany will, dass seine Spieler Deutsch lernen

Seine Ansprachen hielt Kompany auf Englisch und wird das auch erst mal so beibehalten. "Ich kann viele Sachen ein bisschen erklären auf Deutsch. Im Moment ist die Business-Sprache und meine Fußballterminologie alles auf Englisch. Das dauert noch ein bisschen, bis ich alles übersetzen kann."

Der 38-Jährige kommt aus Belgien, in dem viele Sprachen gesprochen werden. "Das ist ein kleines Land, das heißt, wir kommunizieren in vielen Sprachen. Wenn es deutsch ist, ist es deutsch. Wenn es französisch ist, ist es auch mal schön. Auf Englisch, auf Niederländisch ist alles kein Problem", so Kompany, für den nur eines zählt. "Hauptsache ist, dass man die Spieler motivieren kann, Deutsch zu lernen und Deutsch zu reden."

Quelle: BR24Sport 17.07.2024 - 18:55 Uhr