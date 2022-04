Klasse-Konter über Simakan

Die Gäste bekamen zu keinem Zeitpunkt Kontrolle in ihr Spiel, nur ein abgelegter Freistoß von Andrej Kramaric, den Christoph Baumgartner aber nicht aufs Tor platzieren konnte, sorgte in der 40. Minute mal für einen Anflug von Gefahr. Effektiver blieben die Leipziger. Nach einem weiteren Ballverlust der Gäste trieb Simakan den Ball über den rechten Flügel nach vorn, Nkunku legte dessen Zuspiel noch einmal uneigennützig für Szoboszlai quer, der in der 44. Minute schon für die Vorentscheidung sorgte.