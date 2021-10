Es war noch keine Stunde in der Sinsheimer Fußballarena gespielt, da wurde es still im Stadion. Ihlas Bebou und Christoph Baumgartner hatten mit ihren Treffern wenige Minuten nach dem Seitenwechsel das Ergebnis zwischen der TSG Hoffenheim und dem 1. FC Köln auf 3:0 gestellt - und plötzlich war von dem lautstarken Support der rund 3.500 mitgereisten Kölner Fans nichts mehr zu hören.

Die Partie war entschieden, für die Kölner würde auch diesmal in Hoffenheim nichts zu holen sein, das stand schon frühzeitig fest. Eigentlich kennen sie das in Köln schon - mit 0:3, 1:3, 0:6 und 0:4 hatten sie in den vergangenen vier Auswärtspartien in Sinsheim schon mächtig auf den Deckel bekommen.

Guter Saisonstart mit mutigen Auftritten

Ungeachtet dessen waren Spieler und Anhänger des FC an diesem Freitagabend (15.10.2021) mit viel Selbstvertrauen in den Kraichgau gereist. Schließlich hatte die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart mit zwölf Punkten aus sieben Spielen einen guten Start in die Saison hingelegt. Vor allem das "Wie" des spielerischen Erfolges hatte für viel Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten gesorgt.