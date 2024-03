Abstiegsduell gegen SV Darmstadt 98 VfL Bochum in Negativspirale und Elfmeter-Schlamassel Stand: 29.03.2024 18:39 Uhr

Der VfL Bochum hat die vergangenen vier Bundesligaspiele verloren und ist damit im Abstiegsduell gegen den SV Darmstadt 98 unter hohem Druck. Zu schaffen macht dem VfL die enorm hohe Zahl an Elfmetern, die seit Jahren den Gegnern zugesprochen werden.

Noch nie seit Einführung der Drei-Punkte-Regel zur Saison 1995/96 hatten die letzten drei Mannschaften der Bundesliga nach dem 26. Spieltag zusammen so wenige Siege wie aktuell. Der 1. FSV Mainz 05, der 1. FC Köln und der SV Darmstadt 98 kommen auf acht Siege aus 78 Spielen.

Von dieser historischen Schwäche profitiert der VfL Bochum. Allerdings wird es immer enger, denn auch der Verein aus dem Ruhrgebiet hat in dieser Saison erst fünfmal gewonnen. Dank weiterer zehn Unentschieden kommt der VfL auf 25 Punkte.

Diese Zahl steht allerdings seit dem 18. Februar 2024, jenem Tag, an dem die Bochumer mit 3:2 gegen den FC Bayern München gewannen. Das wurde nicht als Rettung gefeiert, aber als großer Schritt auf dem Weg dahin.

Seitdem verlor die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch vier Spiele nacheinander, und weil es zuletzt ein 0:2 beim 1. FSV Mainz 05 gab, ist der Vorsprung auf den Relegationsrang kleiner geworden. Nicht dramatisch, weil das Trio auf den letzten Plätzen eben historisch schlecht ist, aber aus den neun Punkten Vorsprung, die es nach dem Erfolg gegen den Meister waren, sind sechs geworden.

Letsch: "Immer noch in einer komfortablen Situation"

Der VfL Bochum ist in einer Abwärtsspirale, in die schon so manche Mannschaft geriet, die nach etwa zwei Dritteln der Saison nahezu gerettet war. Dem Spiel am Ostersonntag (31.03.2024, ab 19.30 Uhr in voller Länge im Audiostream) gegen Schlusslicht Darmstadt 98 kommt damit eine immense Bedeutung zu.

"Fakt ist: Wir sind noch immer in einer komfortablen Situation. Ich möchte nicht mit dem Gegner tauschen", sagte Trainer Letsch am Karfreitag während der Pressekonferenz, "wir sind selten in der Favoritenrolle. Dieses Mal schon, das nehmen wir an. Wir müssen so auftreten und wollen dieses Spiel um jeden Preis gewinnen."

Ein bitterer Elfmeter gegen den FCA, neun schon auswärts gegen den VfL

Jeder Klub sammelt im Lauf der Saison Spiele, bei denen es heißt, dass da auch mehr (Punkte) drin gewesen wäre(n). Beim VfL Bochum kommen sicher die Heimspiele gegen Werder Bremen und den FC Augsburg in Betracht, die jeweils 1:1 endeten, der Gegner traf jeweils in der Nachspielzeit zum Ausgleich.

Torjäger Ermedin Demirović profitierte dabei von einem Handelfmeter, den Schiedsrichter Patrick Ittrich den Augsburgern nach Intervention des Videoassistenten gab. Es war der einzige Strafstoß, der einer Gastmannschaft in dieser Saison an der Castroper Straße zugesprochen wurde. Bei Auswärtsspielen hingegen gab es schon neun Strafstöße gegen den VfL. Zwei davon wehrte Torhüter Manuel Riemann ab, beide im Spiel bei RB Leipzig, aus dem die Bochumer damit dank eines 0:0 einen überraschenden Punkt holten.

Wie die Tabelle zeigt, tat mancher Elfmeter kaum weh, etwa der, den Harry Kane zum 5:0 für den FC Bayern verwandelte, der in München letztlich sogar 7:0 gewann. Auch wenn Leverkusen einen Elfmeter brauchte, um 1:0 in Führung zu gehen, wäre das Spiel beim damaligen wie aktuellen Tabellenführer vermutlich verloren gegangen.

Äußerst weh tat hingegen der Elfmeter, den die Mainzer am vergangenen Spieltag erhielten. Bernardo hatte zunächst den Ball gespielt, bevor er Jae-sung Lee zu Fall brachte. Bochums Sportchef Patrick Fabian klagte danach: "Es ist so wild momentan und in der Häufigkeit gegen uns."

32 Elfmeter gegen den VfL seit dem Wiederaufstieg

Die Zahl der Elfmeter, die der VfL gegen sich erhält, ist tatsächlich signifikant hoch. In dieser Saison sind es schon zehn, in der vergangenen waren es sogar 14. Seit dem Aufstieg 2021 verursachten die Bochumer in den vergangenen 94 Bundesligaspielen 32 Elfmeter, also im Schnitt in jedem dritten Spiel einen. Im gleichen Zeitraum kommt der FC Augsburg in dieser Statistik als Zweiter auf 18 Elfmeter gegen sich.

Elfmeter gegen sich seit Saison 2021/22 Platz Verein Elfmeter 1. VfL Bochum 32 2. FC Augsburg 18 3. FC Bayern München 16 3. 1. FSV Mainz 05 16 3. Bor. Mönchengladbach 16 3. VfL Wolfsburg 16

Letsch: "Vielleicht nicht unbedingt den Ball wollen"

"Das ist eine erschreckende Statistik. 32 Elfmeter sind viel zu viel", sagte Thomas Letsch der Sportschau. Es sei " schwer zu erklären ", warum der VfL so viele Elfmeter gegen sich bekomme: "Jede Situation ist unterschiedlich zu betrachten. Aber Fakt ist, dass wir im Strafraum die falschen Entscheidungen treffen, oft zu spät dran sind."

Als Gegenmittel empfiehlt Letsch, den Gegner gar nicht erst in den Strafraum kommen zu lassen, und wenn, dann sollten seine Verteidiger "nicht unbedingt den Ball wollen, sonder auch mal nur blocken. Da haben wir sicherlich Luft nach oben."

Es sei aber ein schmaler Grat, denn der VfL lebe von der " Aggressivität und Intensität ", da sei es schwierig, ständig zu switchen und in entscheidenden Momenten die Ruhe zu behalten.

Mehr noch als die Zahl der Elfmeter ärgert den Trainer aber die Zahl der Tore, die gegen den VfL erzielt werden. Nach 26 Spielen sind es 54, mehr kassierte in dieser Saison nur eine Mannschaft - mit 65 Toren ist es der kommende Gegner Darmstadt 98.