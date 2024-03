19. Stöger erobert offensiv den Ball und schiebt ihn mittig vor die Füße von Osterhage. Der hat Platz und treibt das Spielgerät voran. Aus etwa 18 Metern Entfernung probiert er es mit dem schwachen rechten Fuß und verzieht flach knapp links.

18. Hofmann wird von Jannik Müller im Spielaufbau mit der Kugel im Gesicht getroffen. Zügig geht es für den VfL-Stürmer weiter.

16. Der Ball rutscht im Strafraum rechts zu Passlack durch, der es aus kurzer Distanz, jedoch dafür spitzem Winkel probiert. Der Spannschuss fliegt klar rechts am kurzen Eck vorbei ins Außennetz.

15. Nach einem geklärten Eckstoß hat der SVD rechts viel Platz. Skarke sieht, dass Riemann weit vor dem Tor steht und will ihn von der Mittellinie überraschen. Sein Versuch scheitert recht kläglich, Skarke trifft das Leder nicht richtig.

13. Schon wieder Klarer gegen Antwi-Adjei, der Darmstädter schiebt den Bochumer im Laufduell aus dem Spielfeld und in die Bande, hatte ihn zudem zuvor am Fuß getroffen. Noch wird Klarer von der Gelben Karte verschont.

11. Auf der anderen Seite sind die Gäste im Strafraum nicht konsequent genug. Der Ball wird nach links verlängert, dort steht kein Darmstädter mehr. Aber: Es geht recht intensiv und mit offenem Visier auf beiden Seiten los.

10. Der VfL führt den Freistoß halblinke 25 Meter vor dem Tor kurz aus, Mašović probiert es flach und mit Wucht. Er verfehlt knapp links.

9. Beim fälligen Freistoß versucht es Klarer aus der zweiten Reihe, der Schuss wird aber geblockt. Nur kurz darauf gibt es den ruhenden Ball auf der anderen Seite, nachdem Klarer das Trikot von Antwi-Adjei testet.

8. Erhan Mašović Bochum Gelbe Karte für Erhan Mašović (VfL Bochum)

Mašović steigt Skarke mit der offenen Sohle auf den Fuß und sieht zu Recht früh den gelben Karton.

6. Es war der bis dato einzige nennenswerte Vorstoß. Die Hausherren machen in den Anfangsminuten meist das Spiel, nähern sich offensiv aber noch nicht dem gegnerischen Tor an.

4. Der VAR bestätigt die Entscheidung: Abseits und keine frühe Führung für Darmstadt!

3. Die Lilien jubeln nur kurz! Vilhelmsson bekommt den Ball halblinks in den Lauf geköpft, er taucht frei hinter der schwach sortierten VfL-Defensivreihe auf. Er legt im Strafraum quer zu Skarke, der ins leere Tor einschiebt. Doch die Fahne des Linienrichters macht dem frühen Treffer einen Strich durch die Rechnung.

1. Los geht das Flutlichtspiel am Ostersonntag! Bochum spielt in den dunkelblauen Trikots, Darmstadt agiert in Weiß-Blau.

1. Spielbeginn

Sven Jablonski wird die Partie leiten, im Kölner Keller schaut ihm Günter Perl auf die Finger. Für Darmstadt-Trainer Torsten Lieberknecht gibt es derweil ein Jubiläum zu feiern: Er coacht die Lilien im 100. Pflichtspiel.

Bei den Lilien kehrt Manu nach langer Pause wegen Sprunggelenksproblemen zurück, gemeinsam mit Gjasula läuft er im Mittelfeld statt Kempe und dem gelbgesperrten Franjić auf. Hinten links ersetzt Karic den Kapitän Holland, der aufgrund von muskulären Problemen im Adduktorenbereich ausfällt.

Ein Blick auf die Startformationen: Beim Gastgeber müssen Ordets, Daschner und Broschinski auf die Bank weichen. Passlack startet defensiv anstelle Ordets, offensiv kehren Antwi-Adjei und Hofmann zurück in die Startelf.

Es spielen die beiden schwächsten Defensivreihen der Liga gegeneinander. Darmstadt hat 65 Tore kassiert, Bochum 54.

Für Darmstadt liegt der letzte Sieg noch deutlich länger zurück, er datiert vom 7. Oktober 2023. In Bremen und in Gladbach feierten die Darmstädter immerhin in zwei der letzten drei Auswärtsspiele einen einfachen Punktgewinn.

Ein Sieg würde dem Revierklub guttun, denn der VfL wartet seit dem furiosen 3:2-Heimsieg gegen die Bayern auf Punkte. In Gladbach, zu Hause gegen Leipzig und Freiburg sowie in Mainz verloren die Bochumer zuletzt vier Spiele in Folge. Kann der Negativtrend heute gestoppt werden?

Bochum spielt nach der heutigen Partie gegen Darmstadt nächste Woche in Köln. Mit guten Resultaten gegen die beiden schwächer platzierten Teams kann man den Klassenerhalt in diesen zwei Spielen wohl schon so gut wie dingfest machen.

Dass die Lilien mit nur 13 Zählern nach 26 Spielen überhaupt noch eine schwache, aber realistische Chance - zumindest auf Relegationsplatz 16 - haben, liegt unter anderem an der ebenfalls schwachen Punkteausbeute von den beiden anderen Abstiegskandidaten aus Köln und Mainz. Trotz sieben Punkten Rückstand auf Mainz: Darmstadt hat nun wichtige Wochen vor der Brust und könnte neben dem heutigen Spiel am 28. (in Mainz) und am 30. Spieltag (in Köln) Big Points gegen die direkten Konkurrenten einsammeln. Steht der SVD nach dem Spiel gegen den Effzeh weiterhin nicht besser da, ist die Entscheidung im Abstiegskampf wohl gefallen.

Während der VfL Bochum den Abstand auf die Abstiegsränge auf acht Punkte vergrößern kann und sich damit einen entscheidenden Schritt aus dem Tabellenkeller entfernen könnte, möchte der abgeschlagene Tabellenletzte SV Darmstadt 98 immerhin auf vier Punkte an den Relegationsrang heranrücken.