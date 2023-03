Einzelaktion entscheidet Wolfsburg rettet Sieg in Stuttgart über die Zeit Stand: 18.03.2023 18:12 Uhr

Der VfL Wolfsburg kommt in der Fußball-Bundesliga immer besser in Fahrt und gewann am 25. Spieltag beim VfB Stuttgart mit 1:0 (0:0). Omar Marmoush erzielte in der 55. Minute das Tor des Tages.

Für den VfL war es zwar erst der zweite Sieg in der Rückrunde, aber das vierte Spiel in Folge ohne Niederlage. Die Wolfsburger haben damit nun 38 Punkte auf dem Konto und bleibt im Rennen um die internationalen Plätze. Stuttgart blieb dagegen im vierten Spiel in Folge sieglos und hat in der Rückrunde überhaupt erst ein Mal gewonnen. Der VfB rutscht in der Tabelle auf den letzten Platz ab.

Beiden Mannschaften war zu Beginn anzumerken, dass sie aktuell nicht über das größte Selbstvertrauen verfügen. Dementsprechend vorsichtig gingen beide Teams zu Werke. Erst in der 16. Minute wurde es das erste Mal brenzlig, dafür aber gleich auch beiden Seiten. Erst parierte VfL-Torwart Koen Casteels einen Flachschuss von Gil Dias, im direkten Gegenzug verhinderte VfB-Keeper Fabian Bredlow die Wolfsburger Führung, als er im Eins-gegen-Eins-Duell gegen Jakub Kaminski Sieger blieb.

Stuttgarter Sosa und Führich ohne Glück

Die Szene war jedoch eine Art Weckruf, aber nicht für den VfL. Denn in der Folge waren die Stuttgarter das aktivere Team. Der VfB versuchte es immer wieder über die linke Seite über Borna Sosa und Chris Führich, die zwar viel arbeiteten, in ihren Aktionen aber glücklos blieben

Wolfsburg investierte erst gegen Ende der ersten Halbzeit mehr in das Spiel nach vorne, blieb aber ebenfalls harmlos. Felix Nmecha schoss in er 45. Minute einen Halb-Volley über das Tor. Gefährlicher wurde es aber nicht, sodass es torlos in die Kabinen ging.

Die Wolfsburger machten nach dem Seitenwechsel dort weiter, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört hatten und kamen mit mehr Offensivdrang aus der Pause. Letztlich war es dann aber eine Einzelaktion, die den gewünschten Erfolg brachte. Marmoush kam im Mittelfeld an den Ball, lief ungestört Richtung Strafraum und traf mit einem flachen Schuss aus 20 Metern ins untere linke Eck (56.).

Wolfsburgs Marmoush bleibt gefährlich

Dem Ex-Stuttgarter Marmoush gab der Treffer sichtlich Auftrieb. Nur zwei Minuten später hatte er den nächsten gefährlichen Abschluss, scheiterte aus spitzem Winkel aber an Bredlow (58.). In der 64. Minute legte er dann Kevin Paredes sogar einen Treffer auf, stand dabei aber im Abseits.

VfB-Trainer Bruno Labbadia reagierte und wechselte gleich vier Mal. Gefährlich wurde aber erst einmal wieder Marmoush, dessen Distanzschuss dieses Mal aber am Tor vorbei rauschte (71.). Der VfB schoss erst in der 76. Minute das zweite Mal in diesem Spiel auf das Wolfsburger Tor. Enzo Millot stellte Casteels aber vor keine großen Probleme.

Stuttgart startete nun aber eine Schlussoffensive. In der 86. Minute forderte der VfB einen Handelfmeter, als Wolfsburgs Sebastiaan Bornauw der Ball im Strafraum an den Arm sprang. Schiedrsrichter Felix Brych entschied sich nach kurzer Rücksprache mit dem Video-Assistenten aber gegen einen Strafstoß. Gefährlicher wurde es danach nicht mehr, so dass der VfL den Sieg letztlich über die Zeit retten konnte.

Stuttgart in der Hauptstadt - Wolfsburg gegen Augsburg

Nach der Länderspielpause, muss der VfB Stuttgart bei Spitzenteam Union Berlin bestehen (Samstag, 01.04.2023 um 15.30 Uhr). Wolfsburg kämpft zeitgleich im eigenen Stadion gegen Augsburg um Punkte.