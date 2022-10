Hoher Sieg Mainz schießt Heim-Fluch gegen Köln aus dem Stadion Stand: 21.10.2022 22:37 Uhr

Der 1. FSV Mainz 05 hat hat am Freitagabend (21.10.22) den 1. FC Köln abgefertigt und zuhause beim 5:0 (3:0) einen hohen Sieg eingefahren. Die Rheinhessen waren vor der Partie Letzte der Heimtabelle, sind im Gesamttableau zumindest bis Samstag Dritte.

Mainz machte bereits vor der Pause alles klar: Marcus Ingvartsen (11.), Dominik Kohr (35.) und Anton Stach (40.) trafen für den FSV. Nach der Pause erhöhte Aarón Martín (73.), Karim Onisiwo setzte den Schlusspunkt (84.). Zwei weitere Mainzer Tore wurden nach Videobeweis aberkannt. Köln musste nach einer Gelb-roten Karte für Luca Kilian mehr als eine Stunde in Unterzahl spielen.

Die Rheinhessen nutzten effizient ihre Möglichkeiten. Auch Köln hatte zu Beginn einige Chancen, lieb im Abschluss zu unpräzise. Nach dem Platzverweis von Kilian wirkten die Gäste verunsichert - was Mainz effizient ausnutzte. Die Mannschaft von Trainer Bo Svensson stellte den höchsten Sieg seiner Erstliga-Geschichte ein.

Wilde Anfangsphase

In einer wilden Anfangsphase traf der Mainzer Jae-Sung Lee (2.) die Latte, ehe Kilian Onisiwo im Strafraum zu Fall brachte. Ingvartsen verwandelte sicher vom Punkt. Bundestrainer Hansi Flick sah in der Folge eine intensive Partie mit viel Tempo und einem starken Stach. Köln hatte durch Steffen Tigges (14.) zwar eine hochkarätige Chance auf den Ausgleich, nach dem zweiten Foul gegen Onisiwo flog der überforderte Kilian aber vom Feld - und Mainz gelang in Überzahl fast alles.

Kohr schob nach Vorarbeit des unermüdlich kämpfenden Onisiwo ein, Stach erhöhte nach einem der zahlreichen schnellen Angriffe mit einem strammen Schuss ins lange Eck - und betrieb kurz vor der Katar-WM Eigenwerbung. Die Mainzer blieben auch nach der Pause griffig.

Pfostentreffer von Kainz

Mit der deutlichen Führung im Rücken nahm Svenssons Elf aber etwas den Fuß vom Gaspedal - und wurde dafür beinahe bestraft. Kainz (57.) traf per Freistoß aus 25 Metern den Pfosten. Auf der Gegenseite erzielte dann der eingewechselte Angelo Fulgini den nächsten Treffer für Mainz (60.).

FC-Schlussmann Marvin Schwäbe hatte Onisiwo unbedrängt angeschossen, weil der Ball aber vom Arm des Österreichers zu Fulgini geprallt war, zählte das Tor nach Ansicht der Videobilder nicht. Bei Martins Freistoßschlenzer zum 4:0 passte dagegen alles. Das vermeintliche 5:0 durch Jonathan Burkardt (81.) zählte nicht, anders als wenig später bei Onisiwo.

Köln zunächst international gefordert

Bevor es national weitergeht, muss der 1. FC Köln am 5. Spieltag der Conference-League-Gruppenphase zum 1. FC Slovacko reisen (Donnerstag, 27.10.2022 um 18.45 Uhr).

Am 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga muss der 1. FSV Mainz 05 beim Rekordmeister aus München antreten (Samstag, 29.10.2022 um 15.30 Uhr). Einen Tag später empfängt Köln die TSG 1899 Hoffenheim (19.30 Uhr).