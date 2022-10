45. Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

42. Nach einem flachen Pass von der rechten Seite steht Kainz an der Strafraumgrenze im Zentrum frei und nimmt das Leder volley. Zentner steht aber richtig und fängt die Kugel.

41. Nachdem Cheftrainer Baumgart nach dem Platzverweis reagiert hat, stehen die Gäste durch die Einwechslung von Soldo beim dritten Gegentreffer hinten noch nicht sortiert und Stach bestraft dies mit dem dritten Tor.

40. Anton Stach Mainz Tooor für 1. FSV Mainz 05, 3:0 durch Anton Stach

Die Mainzer erobern im Aufbauspiel auf der rechten Seite das Leder. Lee bedient erst Onisiwo auf der linken Seite mit einem tiefen Pass. Doch der Angreifer kommt nicht durch und passt die Kugel zurück zu lee. DIesmal probiert es der Südkoreaner über die rechte Seite zu Stach. Der deutsche Nationalspieler legt sich das Leder auf den rechten Fuß und schießt aus rund 14 Metern das Leder flach unten links zum 3:0 ins Tor. Ist das schon die Entscheidung?

39. Nikola Soldo Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Nikola Soldo

39. Ondrej Duda Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Ondrej Duda

37. Die Kölner wirken nach dem zweiten Gegentreffer nun ein wenig verunsichert und verlieren gleich im Aufbau wieder den Ball. Schwäbe passt aber auf.

35. Dominik Kohr Mainz Gelbe Karte für Dominik Kohr (1. FSV Mainz 05)

Kohr und der draußenstehende Uth geraten nach dem Treffer aneinander und beide sehen danach die Gelbe Karte.

35. Dominik Kohr Mainz Tooor für 1. FSV Mainz 05, 2:0 durch Dominik Kohr

Die Mainzer erobern in der eigenen Hälfte den Ball und machen das Spiel schnell über die linke Seite. Er passt die Kugel aus rund 17 Metern ins Zentrum des Sechzehners. Ingvartsen legt die Kugel für Kohr zurück. Der Spieler mit der Nummer 31 schießt aus rund 15 Metern zentraler Positiona ufs Tor. Hübers wirft sich in den Schuss, doch das Leder fällt erneut Kohr vor die Füße und der schießt die Kugel aus rund sieben Metern mit links zum 2:0 ins Tor.

33. Nach einer Flanke von der rechten Seitevon da Costa fliegt Stach an der rechten Strafraumkante heran. Er hält das Bein hin, doch sein Schuss blocken die Geißböcke ab.

30. Nach rund einer halben Stunde geht die Führung für die Rheinhessen mehr als in Ordnung. Die Mainzer sind zu Beginn die spielstärkere und aggressivere Mannschaft. Auch Köln hat schon einige Möglichkeiten, doch nach dem die Gäste nun nur noch zu zehnt auf dem Platz stehen, wird es schwierig für die Rheinländer nochmal zurückzukommen.

28. Luca Kilian Köln Gelb-Rote Karte für Luca Kilian (1. FC Köln)

Nach dem Kulian für das Foulspiel vor dem Foulelfmeter an Onisiwo schon die Gelbe Karte gesehen hat, geht er nun etwas zu hart gegen Onisiwo in den Zweikampf und sieht nach 28 Minuten die Gelb-Rote Karte von Referee Jöllenbeck.

26. Nun mal wieder die Hausherren. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld zieht Lee aus rund 25 Metern zentarler Position ab - Schwäbe fängt das Leder rund fünf Meter vor dem Kasten ohne Probleme.

25. Nach rund 25 Minuten überlassen die Mainzer den Kölnern nun ein wenig den Spielaufbau und lauern auf schnelle Gegenangriffe. Stach versucht Ingvartsen mit einem langen Pass an der Strafraumgkante zu bedienen, Hübers passt auf.

24. Kainz sucht an der linken Grundlinie Skhiri, der passt das Leder flach an den Fünfmeterraum. Zentner schlägt das Leder aus dem Strafraum.

23. Duda setzt sich im Mittelfeld mal gegen seinen Gegenspieler durch und will aus halbrechter Position aus rund 18 Metern Tigges am zweiten Pfosten bedienen. Seine Hereingabe ist aber etwas zu lang für den Kölner Angreifer.

20. Wie reagieren nun die Gäste? Die Rehinländer suchen weiter den Weg nach vorne, doch Mainz stellt die Räume gut zu und so fällt den Gästen erst einmal wenig ein. Die Kölner sind es fast schon gewohnt nach Rückständen zurück zu kommen. Allein sechs Mal holten die Geißböcke nach einem Rückstand noch Punkte. Dreimal einen Sieg und dreimal ein Remis.

17. Nach rund 17 Minuten suchen beide Mannschaften weiter den Weg nach vorne. Mainz kommt vor allem immer wieder über Onisiwo gefährlich vors Tor. Die Rheinländer kommen meist über die linke Seite zu Abschlüssen.

14. Fast der Ausgleich! Kainz bedient auf der linken Seite im Sechzehner mit einem tiefene Pass Tigges. Der läuft auf Zentner zu und schießt aus rund acht Metern aus spitzem Winkel aufs Tor. Zentner bleibt lange stehen und pariert den Schuss mit dem linken Fuß. Der anschließende Eckball von Kainz bleibt folgenlos.

12. Wieder die Hausherren! Nach einem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte machen die Gastgeber das Spiel schnell über die rechte Seite. Nach einer Flanke von Stach hält Onisiwo am ersten Pfosten den Kopf hin. Sein Kopfball fliegt nur Zentimeter rechts am Kasten vorbei.

11. Marcus Ingvartsen Mainz Tooor für 1. FSV Mainz 05, 1:0 durch Marcus Ingvartsen

Ingvartsen steht bereit und läuft an. Er schießt das Leder mit links unten rechts zum 1:0 ins Tor.

10. Luca Kilian Köln Gelbe Karte für Luca Kilian (1. FC Köln)

Kilian sieht für das Foulspiel an Onisiwo den gelben Karton.

10. Foulelfmeter für Mainz! Die Kölner verlieren vorne den Ball und Kilian legt das Leder unglücklich in die Füße von Onisiwo. Der zieht in den Sechzehner und geht nach einem Kontakt zu Boden. Schiedsrichter Jöllenbeck entscheidet sofort auf Elfmeter!

7. Da Costa macht mit einem langen und schnellen Einwurf das Spiel über die rechte Mainzer Seite schnell. Lee bekommt die Kugel und flankt an den ersten Pfosten. Die Kölner Hintermannschaft passt auf und Hübers klärt.

5. Kein Abtasten in den ersten Minuten. Beide Mannschaften agieren von Beginn an gleich nach vorne vors gegnerische Tor und suchen den Abschluss.

3. Nun zum ersten Mal die Gäste! Die Kölner machen das Spiel schnell über die linke Seite. Nach einer halbhohen Hereingabe hält Maina am ersten Pfosten das Bein hin - knapp links vorbei!

2. Pfosten! Nach einem Einwurf von da Costa bekommen die Gäste das Leder nicht weg. Ingvartsen legt per Kopf die Kugel auf die rechte Seite an an die Strafraumgrenze. Lee nimmt den Ball mit rechts direkt und schießt das Leder aufs Tor. Sein Schuss fliegt ans rechte Aluminium und von dort ins Aus. Pech für die Hausherren!

1. Schiedsrichter Jöllenbeck gibt die Partie frei. Köln stößt an.

1. Spielbeginn

Die Kölner konnten nach drei Wettbewerbs-übergreifenden Spielen am vergangenen Sonntag wieder einen Dreier einfahren. Die Mannschaft von Cheftrainer Baumgart gewann nach einem 0:1-Rückstand, am Ende noch mit 3:2 gegen den FC Augsburg. Damit stehen die Geißböcke mit 16 Punkten auf dem siebten Rang. Die Rheinländer kommen etwas ausgeruhter nach Mainz. Der FC hatte in der Woche spielfrei, da Köln bereits in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Regensburg aus dem Pokal geflogen war.

Die Mainzer holten am vergangenen Wochenende nach vier sieglosen Spielen in der Bundesliga wieder einen Sieg. Nach einem 1:1-Remis gegen Leipzig am neunten Spieltag, gab es zuletzt einen 2:0-Sieg gegen Werder Bremen. Mit 15 Punkten steht das Team von Chefcoach Svensson auf dem elften Rang. In der Woche mussten die Rheinhessen dann in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim VfB Lübeck antreten und warfen den Regionalligisten mit einem 3:0-Erfolg aus dem Pokal. Heute geht es für den FSV nun gegen die Geißböcke. Jedoch holte Mainz erst drei Punkte aus den ersten vier Heimspielen und steht damit auf dem letzten Platz der Heimtabelle in der Bundesliga.

Kölns Chefcoach Baumgart verändert seine Startaufstellung gegenüber dem 3:2-Sieg gegen Augsburg am vergangenen Sonntag nur einmal. Kainz, der noch gegen den FCA gelb-rot gesperrt war, kehrt heute in die Startelf zurück. Für ihn nimmt Huseinbašić auf der Bank Platz. Des Weiteren kann Baumgart nicht auf den vollen Kader zurückgreifen. Einige Spieler fehlen weiter verletzungsbedingt: Andersson (Knieverletzung), Chabot (Sprunggelenksverletzung), Lemperle (Sprunggelenksverletzung), Limnios (Kreuzbandriss), Ljubicic (Innenbandriss im Knie), Olesen (Syndesmoseriss) und Thielmann (Trainingsrückstand).

Mainz-Cheftrainer Svensson rotiert nach dem 3:0-Sieg im Pokal gegen den Regionalligisten VfB Lübeck seine Startelf auf drei Positionen. Für Dahmen (Bank) rückt heute wieder Zentner zwischen die Pfosten. Außerdem stehen Kohr und Lee für Barreiro und Fulgini (beide Bank) in der Anfangsformation. Weiterhin fehlen dem Mainzer Coach zwei Spieler. Neben Leitsch (Erschöpfungszustand) steht auch Mustapha (Muskelprellung am Oberschenkel) nicht zur Verfügung.