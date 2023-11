Spiel eins nach Urs Fischer Union Berlin punktet spät gegen Augsburg Stand: 25.11.2023 17:42 Uhr

Die Pleiten-Serie von Union Berlin in der Fußball-Bundesliga ist gerissen. Im ersten Spiel unter Interimstrainer Marco Grote und Co-Trainerin Marie-Louise Eta holten die Berliner am 12. Spieltag gegen den FC Augsburg ein 1:1 (0:1).

Kevin Volland erzielte in der 88. Minute den Ausgleichstreffer. Vorher hatte Ermedin Demirovic den FCA per Strafstoß in Führung gebracht (39.). Für Union verschoss zudem Robin Knoche einen Elfmeter (58.).

Für die Berliner war es der erste Punktgewinn nach neun Liga-Niederlagen in Folge. Dennoch warten die Berliner seit nun 15 Pflichtspielen auf einen Sieg. In der Tabelle klettern die Berliner auf Rang 17. Der FCA ist damit auch im fünften Spiel unter dem neuen Trainer Jess Thorup ungeschlagen geblieben und ist Zehnter.

Torhüter Rönnow und Dahmen früh gefordert

Das Spiel begann ohne großes Abtasten. Beide Mannschaften spielten direkt nach vorne und kamen auch zu ersten Chancen. Aber auch die Torhüter waren direkt im Spiel. So rettete Unions Torwart Frederik Rönnow gegen einen Schuss von Demirovic (9.). Im direkten Gegenzug war FCA-Keeper Finn Dahmen gegen Kevin Behrens in höchster Not zu Stelle (10.).

Anschließend flachte das Spiel ab - bis Schiedsrichter Florian Badstübner in der 36. Minute plötzlich auf den Elfmeterpunkt zeigte. Unions Robin Gosens brachte Augsburgs Arne Engels an der Strafraumgrenze zu Fall. Die Szene wurde lange überprüft, Badstübner blieb aber auch nach Ansicht der Videobilder bei seiner Entscheidung. Demirovic trat an und traf zur Augsburger Führung (38.).

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatte David Fofana noch die große Chance zum Ausgleich, traf aus kurzer Distanz aber nur das Gesicht von FCA-Keeper Dahmen.

Dahmen hält Elfmeter von Knoche

Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit rückte dann wieder Schiedsrichter Badstübner in den Fokus. Augsburgs Iago hatte Christopher Trimmel im Luftduell im Augsburger Strafraum umgestoßen. Badstübner ließ zunächst weiterlaufen, entschied nach Ansicht der Videobilder doch auf Elfmeter.

Robin Knoche schnappte sich den Ball und zielte in die untere linke Ecke. Dahmen hatte jedoch die gleiche Idee und kratzte den Ball von der Linie (58.).

Nur wenige Minute später war der 25-Jährige schon wieder zur Stelle und parierte erneut stark gegen Fofana (62.). Wiederum nur zwei Minute später war Dahmen dann aber doch geschlagen. Der Kopfballtreffer von Gosens zählte aufgrund einer Abseitsstellung aber zu Recht nicht (64.).

Volland erlöst Union

Union rannte nun immer weiter an - und belohnte sich schließlich zwei Minuten vor Schluss. Knoche legte einen Freistoß am langen Pfosten auf Volland ab, der aus kurzer Distanz traf. Es war sein erster Treffer im Union-Trikot und der erste Berliner Treffer seit dem 7. Oktober. Union drückte in der Nachspielzeit noch auf den Siegtreffer, letztlich blieb es aber bei der Punkteteilung.

Die Berliner sind nun am kommenden Mittwoch (29.11.2023) in der Champions League bei Sporting Braga gefordert (21 Uhr). Am 13. Bundesliga-Spieltag sind die Unioner auswärts in München gefordert (02.12.2023, 15.30 Uhr). Augsburg trifft einen Tag später zu Hause auf Eintracht Frankfurt (19.30 Uhr).