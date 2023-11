Nur ein Treffer Hochüberlegene Bayern gewinnen knapp beim 1. FC Köln Stand: 24.11.2023 22:35 Uhr

Dank des Treffers von Angreifer Harry Kane hat der FC Bayern das Auswärtsspiel am 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Köln mit 1:0 (1:0) für sich entschieden. Damit zieht die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel zumindest über Nacht an Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen in der Tabelle vorbei. Die Kölner bleiben derweil tief im Tabellenkeller hängen.

Es dauerte nur fünf Minuten, bis die Münchner ihre erste Möglichkeit hatten. Timo Hübers rettete in letzter Sekunde mit langem Bein vor dem einschussbereiten Harry Kane. Die starke Hereingabe von Leroy Sané landete am etwas glücklich am Außenpfosten des FC.

Große Münchner Präsenz

Keine zwei Minuten später tauchte Sané alleine vor Kölns Torhüter Marvin Schwäbe auf, konnte diesen aber nicht überwinden. Die Bayern legten los, als wäre es ein Endspiel. Die Kölner konnten sich kaum einmal befreien, wirkten fast schon ein wenig eingeschüchtert ob der Präsenz der Münchener.

Je länger die Partie dauerte, desto mutiger agierten die Rheinländer allerdings. Sie griffen die Bayern weiter vorne - in der gegnerischen Hälfte - an, versuchten frühe Ballgewinne zu erzielen. Das raubte dem Tuchel-Team zumindest ein wenig Energie - und ihr Druck ließ etwas nach.

Harry Kane trifft wieder

Doch diese scheinbare Kölner Erholung und Sicherheit dauerten nur bis zur 20. Minute an. Dann staubte Kane zur Führung der Bayern ab, nachdem Eric Maxim Choupo-Motings Versuch nach einem Konter noch von Hübers auf der Linie gerettet werden konnte. Damit hat Kane 18 Treffer nach zwölf Spieltagen erzielt und damit einen neuen Bundesliga-Rekord aufgestellt.

Nur zwei Minuten später scheiterte Choupo-Moting erneut alleine vor dem stark reagierenden Schwäbe. Auch Sané (29.) scheiterte nach einem Konter - alleine vor Schwäbe - an sich selbst und schob die Kugel aus kurzer Distanz am Tor vorbei.

Schwäbe hält so gut wie alles

Die Bayern hätten die Partie zu diesem frühen Zeitpunkt schon lange deutlich für sich entschieden haben müssen. Die Kölner fanden keinen Zugriff mehr und öffneten die Räume für das Tuchel-Team, das diese gerne ausnutzte.

Erst in der Folge zog sich das Team von FC-Trainer Steffen Baumgart weiter zurück und versuchte vor allem Schadensbegrenzung zu betreiben. An der bayerischen Überlegenheit und auch der mangelnden Chancenauswertung änderte sich allerdings nichts - und auch nicht an der Leistung des überragenden FC-Torhüters Schwäbe.

Ruhige Bayern, ungefährliche Kölner

Auch im zweiten Durchgang änderte sich wenig an der Souveränität der Bayern. Aber sie ließen die Kölner im Spiel und in der (unbegründeten) Hoffnung, vielleicht doch noch irgendwie den Ausgleich zu erzielen. Allerdings strahlte das immerhin tapfer kämpfende Baumgart-Team weiterhin so gut wie keine Torgefahr aus.

Die Bayern ließen es in den zweiten 45 Minuten deutlich ruhiger angehen und hatten die Partie dennoch mühelos im Griff. Sie liefen zu keiner Zeit Gefahr, das Spiel aus der Hand zu geben.

Köln bei den Lilien, Bayern gegen Union

Der 1. FC Köln eröffnet in Darmstadt den 13. Spieltag (Freitag, 01.12.2023 um 20.30 Uhr). Bayern München hat einen Tag später Union Berlin zu Gast (15.30 Uhr).