Verdientes Remis Freiburg und Darmstadt teilen sich die Punkte

In einer wenig mitreißenden Bundesligapartie hat der SV Darmstadt am 12. Spieltag einen Punkt beim SC Freiburg entführt - obwohl die Breisgauer am Samstag (25.11.2023) deutlich mehr vom Spiel hatten.

Mathias Honsak (18. Minute) erzielte die Darmstädter Führung, Lucas Höler glich mit seinem dritten Saisontor aus (35.). Durch die Punkteteilung bleibt Freiburg mit 15 Punkten im Tabellenmittelfeld, Darmstadt bleibt zumindest weiter über den direkten Abstiegsplätzen.

Honsak schockt Freiburg, Höler gleicht aus

Die Breisgauer waren von Beginn an wie erwartet die spielbestimmende Mannschaft, hatten aber wenige Chancen, sondern vor allem deutlich mehr Ballbesitz. In der 12. Minute zirkelte Vincenzo Grifo einen Freistoß nur knapp über die Querlatte des Darmstädter Kastens. Nach 18 Minuten folgte dann aber eine eiskalte Dusche für die Freiburger, als Honsak vom Strafraumrand abzog und der Ball so unglücklich von Philipp Lienhart abgefälscht wurde, dass er in die andere Ecke am chancenlosen Noah Atubolu vorbei ins Tor trudelte.

Die Freiburger brauchten ein paar Minuten, um sich davon zu erholen, erhöhten dann aber den Druck doch merklich. Michael Gregoritschs Versuch in der 26. Minute klärte ein Darmstädter Bein nur ganz kurz vor der Torlinie, Ritsu Doan wollte es eine Minute später etwas zu genau machen und setzte die Kugel knapp am oberen Eck vorbei. Der Ausgleich, der jetzt schon lange in der Luft lag, fiel schließlich in der 35. Minute: Matthias Ginter fand mit seiner Hereingabe von links den heraneilenden Höler, der den Ball aus kurzer Distanz über die Linie bugsierte. Das 1:1 zum Seitenwechsel war für ein defensiv relativ stabiles, aber nach vorn weitgehend unauffälliges Darmstadt eher schmeichelhaft.

Freiburg mit Kontrolle, aber Darmstadt mit Chancen

In Hälfte zwei veränderte sich am Gesamtbild nicht viel. Freiburg hatte die Kontrolle, kam aber zu wenigen wirklich ernsthaften Torgelegenheiten. Stattdessen hätte Marvin Mehlen nach einer guten Stunde beinahe mit seinem Flachschuss für die erneute Lilien-Führung gesorgt, sein Abschluss strich aber knapp am rechten Pfosten vorbei. In der 73. Minute verfehlte wiederum Honsak nach einem Pass von Mehlem.

In der Schlussphase verteidigten die Darmstädter die wenigen Freiburger Angriffsversuchen konsequent weg. Auch Keeper Alexander Brunst-Zöllner zeichnete sich spät nochmal bei einem Kopfball von Maximilian Eggestein aus und sicherte seiner Mannschaft somit einen am Ende dann doch durchaus verdienten Zähler.

Darmstadt empfängt Köln, Freiburg in Mainz

Der 13. Spieltag der Bundesliga wird mit der Partie Darmstadt gegen Köln eröffnet (Freitag, 01.12.2023 um 20.30 Uhr). Freiburg reist zwei Tage später nach Mainz (15.30 Uhr).