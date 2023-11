Sieg in Bremen Leverkusen landet bei Werder den nächsten Sieg Stand: 25.11.2023 17:24 Uhr

Bayer Leverkusen und Trainer Xabi Alonso (an dessen 42. Geburtstag) eilen weiter von Sieg zu Sieg: Diesmal sammelte die Werkself in Bremen drei Punkte ein und bleibt Tabellenführer. Die Rheinländer gewannen am Samstag (25.11.23) in der Hansestadt mit 3:0 (2:0).

Werder Bremen geriet durch ein Eigentor von Olivier Deman in Rückstand (9.), Jeremie Frimpong erhöhte für die überlegenen Leverkusener kurz vor der Pause. Tief im zweiten Spielabschnitt machte Alex Grimaldo mit dem dritten Bayer-Treffer den Deckel auf die Partie (75.).

Leverkusens selbstbewusster Beginn

Das Team von Trainer Xabi Alonso startete sehr selbstbewusst in die Partie. Leverkusen, das unter dem Spanier den besten Saisonstart der Vereinsgeschichte feiert, erarbeitete sich schnell gute Offensivaktionen, die allerdings von Bremens Hintermannschaft gut verteidigt werden konnten.

Dennoch gingen die Gäste vom Rhein früh in Führung - wegen der Abwehr der Werderaner. Nach einer Ecke hielt Deman seinen Fuß unglücklich in einen Flankenball von Jonas Hofmann und lenkte den Ball ins eigene Tor. In der Folge erhöhte Leverkusen wieder den Druck. Kurz vor der Pause schoss Frimpong nach schöner Kombination über links über die Stationen Hofmann und Hincapié die Rheinländer weiter in Front.

Bremen nach der Pause mit mehr Spielanteilen

Nach dem Seitenwechsel gingen die Gäste schnell in den Kräfte-Spar-Modus über. Nachdem Victor Boniface bereits nach sechs Minuten einen Abseitstreffer erzielte, wurde auch einer Bremer Treffer durch Marvin Ducksch zurecht zurückgepfiffen. Gleiches erlebte dann Leverkusen noch einmal, als Amine Adli ins Tor traf.

Bremen hatte mehr Spielanteile, doch dann verpasste Grimaldo den Hanseaten die nächste kalte Dusche: Nach einem Vorstoß über links nahm der Spanier das Geschenk, nicht angegriffen zu werden, dankbar an und schoss aus ziemlich spitzem Winkel den Ball wuchtig über den Kopf von Werder-Keeper Michael Zetterer ins Tor.

Die Hausherren steckten nicht auf. Pech hatte der eingewechselte Justin Njinmah gleich zweimal, als zuerst ein Hammerschuss aus halbrechter Position nur die Latte traf und er danach eine Flanke von der linken Seite auf dem Hosenboden ins Tor rutschend nur um Zentimeter verfehlte.

Leverkusen schaffte in den ersten zwölf Partien der Saison immer mindestens zwei Treffer und feierte in Bremen den achten Pflichtspielerfolg in Serie.

Werder in Stuttgart, Leverkusen gegen Dortmund

Am 13. Spieltag ist Werder Bremen auswärts im Topspiel gegen den VfB Stuttgart gefordert (Samstag, 02.12.2023 um 18.30 Uhr). Bayer hat einen Tag später den BVB zu Besuch (17.30 Uhr).