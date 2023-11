Kurioses Eigentor von Anton Undav macht den Unterschied - Stuttgart gewinnt in Frankfurt Stand: 25.11.2023 20:40 Uhr

Der VfB Stuttgart hat in der Fußball-Bundesliga am Samstagabend (25.11.2023) bei Eintracht Frankfurt gewonnen, Mann des Abends war Deniz Undav. Schiedsrichter Felix Brych pfiff in seinem Rekordspiel nur eine Halbzeit.

Undav erzielte beim 2:1 (2:1)-Erfolg beide Tore für den VfB. Erst traf er nach Vorlage von Enzo Millot zur frühen Führung (1. Minute), in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit war er nochmal erfolgreich (45.+1). Auch das dritte Tor in diesem Spiel erzielte ein Stuttgarter, nur köpfte Waldemar Anton in der 26. Minute ins eigene Tor.

Als die Tore in Frankfurt fielen, hieß der Schiedsrichter noch Felix Brych. Für ihn war es der 344. Einsatz in der Fußball-Bundesliga. Damit hat er den Rekord von Wolfgang Stark eingestellt. Doch sein Rekordspiel pfiff er nur eine Halbzeit, dann musste er verletzt abbrechen. Für ihn übernahm Patrick Schwengers, eigentlich als vierter Offizieller eingeplant.

Für den VfB Stuttgart war es im zwölften Ligaspiel der neunte Sieg, mit 27 Punkten sind die Schwaben Tabellendritter. Eintracht Frankfurt hat neun Punkte weniger und ist Tabellensiebter.

Polizei meldet Angriffe auf Einsatzkräfte

Vor dem Spiel hatten Fans von Eintracht Frankfurt gegen einen aus ihrer Sicht unverhältnismäßigen Einsatz der Polizei protestiert. Beim Einlaufen der Mannschaften verließen die Anhänger ihre angestammten Plätze in der Nordwestkurve. Erst nach rund 20 Minuten Spielzeit nahmen sie diese wieder ein. Vorausgegangen war laut Polizei Frankfurt eine "Eskalation" rivalisierender Fangruppen untereinander, die nach dem Einschreiten der Einsatzkräfte dann dazu übergegangen seien, "diese vehement anzugreifen" . Die Polizei entsandte daraufhin weitere Einsatzkräfte inklusive Wasserwerfer zur Unterstützung.

In einem weiteren Beitrag auf X (ehemals Twitter) berichteten die Behörden, Ordner seien "bedrängt und angegriffen" worden. "Es folgte ein Notruf an die Polizei zu unterstützen. Die Polizeikräfte wurden bei ihrem Eintreffen unmittelbar angegriffen und setzten sich u.a. auch mit Reizstoffen zur Wehr." All dies habe sich im Eingangsbereich vor Block 40 abgespielt, nicht im Block.

Die Eintracht teilte mit, sie wolle sich zunächst "ein Bild über die unklare Situation" verschaffen. Sobald es Erkenntnisse gebe, werde man sich äußern.

Mittelstädt als Wegbereiter der Stuttgarter Führung

Die Führung für Stuttgart fiel nach einer tollen Einzelaktion von Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt. Er behauptete den Ball auf seiner Seite gegen drei Frankfurter und spielte dann einen feinen Steckpass zu Millot, der wiederum für Undav ablegte. Und Undav spitzelte den Ball im Fallen an Kevin Trapp vorbei ins Tor.

Die Eintracht aus Frankfurt kam anschließend zu einigen Möglichkeiten, etwa durch Dina Ebimbe, der mit einem Schuss an Stuttgarts Torhüter Alexander Nübel scheiterte (8.). Oder durch Ansgar Knauff, bei dessen Schuss nicht viel fehlte (12.). Als dann doch der Ausgleichstreffer fiel, fiel er kurios - und der Torschütze war ein Stuttgarter: Eine Flanke von Philipp Max versuchte Anton mit dem Kopf zu klären. Er kam auch an den Ball, nur fälschte er ihn so unglücklich ab, dass er in hohem Bogen ins Stuttgarter Tor flog.

Flanke Mittelstädt, Kopfball Undav - Führung für Stuttgart

Unmittelbar vor dem Ende der ersten Hälfte ging erneut der VfB Stuttgart in Führung. Nach einer Flanke von Mittelstädt kam Undav zum Abschluss, diesmal köpfte er. Und wieder war der Ball im Tor.

Für Undav war es das siebte Saisontor im neunten Spiel. Top-Torjäger Serhou Guirassy schaute sich das von der Bank aus ihn, ihn hatte der Trainer Sebastian Hoeneß nach seiner langen Verletzung nicht für die Startelf nominiert.

Guirassy verpasst Vorentscheidung

In der zweiten Hälfte, als der Schiedsrichter nicht mehr Brych hieß, hatte Stuttgart einige Chancen, doch ein Tor gelang nicht mehr. Die beste Möglichkeiten vergab der eingewechselte Guirassy, als er alleine vor Trapp auftauchte, aber knapp am Tor vorbeischoss (82.).

VfB empfängt Bremen, Frankfurt in Augsburg

Der VfB Stuttgart hat am kommenden Spieltag Werder Bremen im Topspiel zu Gast (Samstag, 02.12.2023 um 18.30 Uhr). Eintracht Frankfurt ist einen Tag später bei den Fuggerstädtern gefordert (19.30 Uhr).