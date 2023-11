39. Ljubicic geht links in den Strafraum und spielt den Ball flach in die Mitte. Kim klärt die Situation.

37. Bayern hat jetzt mal eine längere Ballbesitzphase. Das führt aber nicht zu Torgefahr. Wenn Köln hinten drin steht, ist es deutlich schwieriger für den FCB. Die Konter sind die größte Waffe.

34. Bayern könnte hier schon deutlich höher führen. Köln kann sich bei Marvin Schwäbe bedanken, dass es nur 0:1 steht. Jetzt kommt der FC aber langsam etwas besser ins Spiel.

31. Gute Aktion der Kölner! Kainz spielt von der rechten Strafraumecke eine gute Flanke auf den zweiten Pfosten. Thielmann kommt unter Bedrängnis zum Kopfball. Neuer wehrt den Ball ab und hat ihn im Nachfassen sicher.

30. Nächster toller Pass von Kane! Mit einem Kontakt hebelt der Engländer zum wiederholten Male die Defensive aus. Coman geht rechts in den Strafraum und zieht ab. Er trifft den Ball nicht richtig, sodass sein Abschluss deutlich am langen Pfosten vorbeigeht.

28. Beinahe das 2:0! Wieder kontern sich die Bayern nach vorne. Kane spielt den nächsten herausragenden Steilpass. Choupo-Moting geht über rechts und spielt dann in die Mitte auf Sané. Der Nationalspieler kommt leicht ins Stolpern, schließt aber noch aufs linke Eck ab. Sein Abschluss geht knapp am Pfosten vorbei.

27. Die Kölner laufen sehr hoch an. Davon lässt sich der FC Bayern aber überhaupt nicht stressen. Die Gäste bauen in aller Ruhe auf und verschärfen im richtigen Moment das Tempo.

25. Mazraoui und Laimer tauschen situativ die Positionen. Laimer ist jetzt Linksverteidiger. Mazraoui verteidigt rechts.

22. Schwäbe pariert erneut! Wieder hebelt ein Pass die komplette Kölner Defensive aus. Sané geht auf den Strafraum zu und spielt dann auf Choupo-Moting, der aus 14 Metern mit rechts abzieht. Schwäbe wehrt den Ball stark ab.

20. Harry Kane Bayern Tooor für Bayern München, 0:1 durch Harry Kane

Die Bayern kontern sich in Führung! Ein Fehlpass von Kainz fliegt den Kölnern um die Ohren. Laimer fängt den Ball ab. Er spielt Coman an der Mittellinie an, der sehr gut auf Sané weiterleitet. Sané hat im Zentrum viel Platz. Er schickt Choupo-Moting links in den Strafraum. Der Stürmer zieht nach einem Haken mit rechts ab. Hübers klärt auf der Linie, aber Kane steht genau richtig und schiebt den Ball aus kurzer Distanz mit rechts über die Linie.

17. Maina setzt sich auf dem linken Flügel durch. Er spielt eine hohe Flanke vor das Tor. Upamecano klärt.

15. Kim kann scheinbar weiterspielen.

14. Kim liegt mit Schmerzen am Boden. Er ist bei einem Luftzweikampf mit Selke unangenehm gelandet. Der Südkoreaner wird behandelt.

12. Nächste Weltklasseaktion von Kane! Der Engländer leitet den Ball an der Mittellinie mit dem ersten Kontakt auf Sané weiter. Dadurch laufen die Bayern mit drei Angreifern auf einen Verteidiger zu. Sané spielt den Pass aber in den letzten Gegenspieler.

10. Beinahe die Führung für Köln! Nach der Ecke zieht Ljubicic aus der zweiten Reihe ab. Der Ball wird geblockt und landet links im Strafraum bei Thielmann. Der U21-Nationalspieler zieht aus zehn Metern ab. Neuer pariert den Schuss. Danach geht die Fahne hoch.

9. Köln kommt das erste Mal nach vorne. Eine Flanke von der rechten Seite kommt vor das Tor. Sané klärt am zweiten Pfosten zur Ecke.

7. Schwäbe verhindert den Rückstand! Kane spielt einen tollen hohen Pass in den Lauf von Sané. Dadurch ist die komplette FC-Defensive ausgehebelt. Sané ist alleine vor Schwäbe. Er probiert es mit einem Heber, aber Schwäbe hat damit gerechnet. Der Torhüter wehrt den Ball ab.

7. Die folgende Bayern-Ecke bringt keine Gefahr.

6. Bayern findet immer wieder die Tiefe. Sané setzt sich gut an der linken Außenlinie durch. Dann spielt er den Ball durch die Beine Carstensen in die Mitte. Hübers klärt vor Kane zur Ecke.

5. Erste gute Chance für Bayern! Laimer geht rechts im Strafraum zur Grundlinie. Er spielt flach in die Mitte. Choupo-Moting nimmt den Ball an und zieht mit rechts ab. Sein Schuss geht knapp am langen Pfosten vorbei.

3. Bayern kommt über einen Doppelpass von Kimmich und Coman das erste Mal nach vorne. Dann spielt Kimmich aber einen für Coman unerreichbaren Pass und die Chance verpufft.

2. Kilian macht einen ersten Fehler in der Innenverteidigung, der von Choupo-Moting aber nicht bestraft wird.

1. Der Ball rollt in Köln. Die Fans singen noch die Hymne zu Ende. Die Stimmung ist herausragend.

1. Spielbeginn

Steffen Baumgart befasste sich im Vorfeld vor allem mit dem Mindset seiner Spieler: „Es geht am Ende um unsere Mentalität. [...] Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass wir mutig agieren. Unabhängig davon, welcher Name auf uns zukommt. Ich werde meine Zuversicht auch nie verlieren", sagte der Kölner auf der Pressekonferenz.

Thomas Tuchel beschäftigt sich natürlich auch mit dem Zustand seiner Nationalspieler: „Die Spieler sind gesund zurückgekommen. Grundsätzlich tun wir wieder alles, dass sie sich hier gut fühlen. Egal, was sie für Erlebnisse bei den Nationalteams hatten. Der Fokus auf Bayern ist wichtig", sagte der Coach auf der Pressekonferenz.

Thomas Tuchel nimmt bei den Bayern vier Wechsel im Vergleich zum 4:2-Sieg gegen Heidenheim vor. Die größte Überraschung ist, dass Choupo-Moting anstelle von Müller auf der Zehn beginnt. Auf dem linken Flügel startet Coman für Gnabry. Außerdem sind Goretzka und Kimmich zurück in der Startelf. Sie starten im zentralen Mittelfeld. Dafür rückt Laimer nach rechts hinten. Mazraoui übernimmt die Linksverteidigung. Pavlović und Sarr rücken auf die Bank.

Zum Personal: Steffen Baumgart tauscht bei den Kölnern im Vergleich zum 1:1 gegen Bochum auf drei Positionen. Eine der größten Baustellen aktuell ist die Linksverteidigerposition. Heute darf sich Chabot dort versuchen. Seinen Platz in der Innenverteidigung übernimmt Kilian. Dafür sitzt Heintz zunächst auf der Bank. Außerdem startet Ljubicic im zentralen Mittelfeld. Kainz rückt auf die Zehn und Uth auf die Bank. Auf dem rechten Flügel bekommt Thielmann den Vorzug vor Waldschmidt.

Beim FC Bayern stehen heute mit Kimmich, Sané und Goretzka drei Spieler in der Startelf, die noch am Dienstag hochverdient mit 0:2 gegen Österreich verloren haben. Müller und Gnabry, die heute auf der Bank sitzen waren auch dabei. Können die deutschen Nationalspieler direkt wieder auf Ligamodus umschalten oder steckt ihnen die schmachvolle Länderspielpause noch in den Knochen?

Wie kommen die Kölner aus der Länderspielpause? In den vergangenen Wochen zeigte die Mannschaft von Steffen Baumgart nur selten gute Leistungen. Aber die Bilanz in der Bundesliga war trotzdem ganz in Ordnung: Es gab nur eine Niederlage in den letzten vier Ligaspielen. Nur fehlen dem FC weiterhin die Siege. Mit nur einem Erfolg in elf Spielen steht Köln aktuell auf Rang 17.

Hallo und herzlich willkommen zum 12. Spieltag in der Bundesliga. Heute um 20:30 Uhr trifft der 1. FC Köln auf den FC Bayern.