Nachfolger von Urs Fischer Union Berlin: Kroate Nenad Bjelica ist neuer Trainer

Nenad Bjelica ist neuer Trainer des 1. FC Union Berlin. Das gab der Verein am Sonntagmittag bekannt. Der Kroate spielte selbst in der Bundesliga, coachte zuletzt den türkischen Erstligisten Trabzonspor und wird nun Nachfolger von Urs Fischer. rbb|24 überträgt die Vorstellung des neuen Trainers ab etwa 16 Uhr im Livestream.

Der 1. FC Union Berlin hat keine zwei Wochen nach dem Aus von Urs Fischer einen neuen Trainer gefunden. Wie der Fußball-Bundesligist am Sonntagmittag mitteilte, übernimmt Nenad Bjelica ab sofort die Leitung des Profi-Teams.



Der 52 Jahre alte Kroate war bis Mitte Oktober Trainer beim türkischen Erstligisten Trabzonspor. Mit Dinamo Zagreb und Austria Wien sammelte er zudem bereits Champions-League-Erfahrung. Bjelica arbeitete länger in Österreich und spielte in Deutschland für den 1. FC Kaiserslautern. Union legt viel Wert darauf, dass der Cheftrainer Deutsch spricht.

Bjelica will "Stärken der Mannschaft wieder zur Geltung bringen"

"Wir haben mit Nenad Bjelica einen erfahrenen Trainer für uns gewinnen können, der erfolgreich in verschiedenen Ländern gearbeitet hat. Er hat eine klare Vorstellung davon, wie er unsere Mannschaft führen möchte und welche Art Fußball sie spielen soll; ihm vertrauen wir die Aufgabe an, sie wieder zum Erfolg zu führen", wird Präsident Dirk Zingler in einer Vereinsmitteilung zitiert.



"Union ist ein sehr gut geführter Klub in einer der Top-Ligen in Europa", sagt der neue Trainer Bjelica. "Meine Aufgabe ist es, die Mannschaft aus einer schwierigen Phase herauszuführen und ihre Stärken wieder zur Geltung zu bringen. Auf diese Herausforderung freue ich mich." Seine Erwartungen an den Spielstil mit den Eisernen beschreibt Bjelica so: "Ich möchte gut organisierten, aktiven und dominanten Fußball sehen und Spieler, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Daran werden wir ab sofort gemeinsam arbeiten."

Marie-Louise Eta bleibt Co-Trainerin

Bjelica bringt seinen Landsmann Danijel Jumic als Co-Trainer mit. Marie-Louise Eta bleibt vorerst ebenfalls Co-Trainerin der Profis. Sie hatte gemeinsam mit Marco Grote interimsweise die Leitung der Mannschaft übernommen und ist die erste weibliche Co-Trainerin in der Bundesliga. Grote wird wieder als Cheftrainer zu den U19-Junioren des Vereins zurückkehren.

Medien handelten Weltstar Raúl als neuen Trainer

Zuvor war in diversen Medienberichten unter anderem Weltstar Raúl als neuer Union-Trainer gehandelt worden. Die spanische Sportzeitung "Marca", die bei Real Madrid erfahrungsgemäß sehr gut informiert ist, bremste diese Spekulationen allerdings bereits am Sonntagmorgen aus.



"Er ist zu Hause", schrieb das Blatt und meinte damit Raúls Herzensclub Real, wo er als Stürmer aus der eigenen Jugend unter anderem dreimal die Champions League gewann und in dieser Saison die zweite Mannschaft trainiert. Der 46 Jahre alte Spanier träume weiter davon, das erste Team der Madrilenen zu trainieren, hieß es in dem Bericht.

Fischer-Ära endete nach mehr als fünf Jahren

Mitte November ging bei den Eisernen eine Ära zu Ende: Nach mehr als fünf Jahren beendeten der Verein und Trainer Urs Fischer ihre Zusammenarbeit einvernehmlich - nach einer Serie von unter anderem neun Bundesliga-Niederlagen in Serie. Beim Bundesligaspiel am Samstag gelang der Mannschaft ein 1:1 gegen Augsburg.

