Auswärtssieg für den BVB Wenige wache Momente reichen Dortmund bei Union Stand: 02.03.2024 17:53 Uhr

Nach der Heim-Niederlage gegen 1899 Hoffenheim hat sich Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. Am Samstag (02.03.2024) erarbeitete sich der BVB einen 2:0 (1:0)-Sieg beim 1. FC Union Berlin.

Die Führung für den BVB an der "Alten Försterei" erzielte Karim Adeyemi (41.) mit einem schönen Linksschuss von der rechten Strafraumgrenze. Ian Maatsen (90.) sorgte kurz vor Schluss für die Entscheidung. Die zuvor drei Mal in Pflichtspielen sieglosen Dortmunder (44 Punkte) behaupteten mit dem Auswärtserfolg Platz vier. Union Berlin musste zu Hause die erste Niederlage unter Trainer Nenad Bjelica hinnehmen und rangiert mit 25 Punkten auf Platz 14.

Adeyemi erstmals 2024 in der Startelf

Für den gesperrten Donyell Malen brachte Edin Terzic erstmals seit November Adeyemi in der Startelf. Niklas Süle kehrte in der Abwehr in die Startformation zurück. Aber erst einmal mussten die Gäste tief durchpusten. Beinahe legte der BVB nämlich einen Start hin, wie zuletzt beim 2:3 gegen 1899 Hoffenheim, als Dortmund einen frühen Rückstand selbst einleitete. Nach einem Fehler im Aufbau schaltete Union schnell um. Kevin Volland, steckte durch auf Lucas Tousart, der allerdings von halbrechts knapp am langen Eck vorbei zielte (6.).

Danach war den Gästen anzumerken, dass sie erst einmal auf Sicherheit spielten. Union kontrollierte die Partie, spielte schnell und mit viel Energie nach vorn - ohne allerdings die ganz großen Szenen Richtung Dortmunder Tor. Das Terzic-Team meldete sich erst nach über einer halben Stunde, aber dann direkt brandgefährlich vor dem Union-Kasten.

Rönnow zweimal stark auf der Linie - und dann geschlagen

Nico Schlotterbeck (35.) drückte einen verlängerten Eckball Richtung Tor, aber Union-Schlussmann Frederik Rönnow war noch zur Stelle und verhinderte den Rückstand. Auch wenig später, als Julian Brandt einen Maatsen-Schuss abfälschte, war Rönnow mit einem starken Reflex zur Stelle (38.).

Dortmund nahm Fahrt auf. Terzic ließ Jadon Sancho und Karim Adeyemi die Flügel tauschen und die Maßnahme fruchtete fast umgehend. Adeyemi setzte sich auf rechts durch, zog an der Strafraumgrenze nach innen und hämmerte mit seinem starken linken Fuß den Ball halblinks zu seinem ersten Saisontreffer und dem 1:0 unter die Latte. Der Treffer gab dem BVB endgültig zur Sicherheit und bis zur Pause hatten die Westfalen das Geschehen unter Kontrolle.

Volland mit der Riesenchance zum Ausgleich

Auch in Durchgang zwei hatten die Gäste die erste starke Szene, aber wieder war Rönnow mit einer starken Parade gegen Niclas Füllkrug auf dem Posten (52.). Auf der anderen Seite verhinderte Kobel-Vertreter Alexander Meyer im Eins-gegen-Eins aus kürzester Distanz gegen Volland den Ausgleich (56.).

Was nach einem schwungvollen Start aussah, entwickelte sich aber zu einer insgesamt zähen Partie. Dortmund traute sich nicht viel, Union fehlten die Mittel. Zweikämpfe, Fehlpässe, Fouls und schwache Abschlüsse bestimmten das Bild. Erst in der Schlussphase machte Berlin ein bisschen mehr Druck. Mayer klärte noch einmal gut gegen einen Vertessen-Schuss (86.).

Union leitete dann die Entscheidung selbst ein. Josip Juranovic vertändelte gegen einen energischen Maatsen als letzter Mann den Ball und der Niederländer blieb vor dem Union-Tor cool. 2:0. Am Ende nahm der BVB aufgrund von wenigen starken Szenen nicht unverdient die Punkte mit.

Dortmund nach Bremen, Union in Stuttgart

Am 25. Spieltag muss Borussia Dortmund erneut auswärts ran. Am Samstag (09.03.2024, 18.30 Uhr) spielt der BVB bei Werder Bremen. Union Berlin ist bereits am Freitagabend beim VfB Stuttgart zu Gast (20.30 Uhr).